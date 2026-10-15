Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης: Αποκλίσεις στην Αττική και τα νησιά

Η φετινή περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά με υψηλές τιμές και περιορισμένη ζήτηση, δημιουργώντας ένα δύσκολο τοπίο για τα νοικοκυριά. Το κόστος για τους καταναλωτές αναμένεται να διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με την περιοχή, με το πετρέλαιο να πωλείται φθηνότερα στην Αττική και ακριβότερα σε νησιά και άλλους νομούς της χώρας. Η διεθνής ενεργειακή συγκυρία διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το κόστος προμήθειας του καυσίμου.

Υψηλές τιμές και περιορισμένη ζήτηση στην έναρξη

Η έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές και περιορισμένη ζήτηση από τους καταναλωτές. Η διεθνής ενεργειακή «καταιγίδα» αποτελεί έναν παράγοντα που διατηρεί το κόστος προμήθειας του καυσίμου σε υψηλά επίπεδα. Αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να δυσκολεύονται να αγοράσουν τις ποσότητες που ενδεχομένως χρειάζονται ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Ωστόσο, η εικόνα της αγοράς θα ήταν σημαντικά χειρότερη για τους καταναλωτές αν δεν υπήρχε η εφαρμογή της επιδότησης στην αντλία. Η επιδότηση αυτή λειτουργεί ως ανάχωμα στην περαιτέρω αύξηση των τιμών, προσφέροντας μια μικρή ανακούφιση στα νοικοκυριά που προετοιμάζονται για τις ανάγκες θέρμανσης.

Η τιμή στην αντλία και η κρατική ενίσχυση

Η μέση τιμή με την οποία εισέρχεται φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αυτή η τιμή περιλαμβάνει ήδη την έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο. Συγκεκριμένα, από αυτά τα 40 λεπτά, τα 20 λεπτά προέρχονται από την επιδότηση του Κράτους, ενώ τα υπόλοιπα 20 λεπτά το λίτρο αποτελούν έκπτωση που παρέχουν τα διυλιστήρια.

Χωρίς την εφαρμογή αυτής της συνολικής έκπτωσης των 40 λεπτών, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανερχόταν στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Η έκπτωση, βάσει τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή, θα ισχύει για ένα δεκαπενθήμερο, συγκεκριμένα από τις 15 έως και τις 31 του τρέχοντος μήνα. Η κατάσταση θα επαναξιολογείται κάθε δεκαπενθήμερο, με την επιδότηση να μπορεί να παραταθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο αύξησης του ύψους της.

Σημαντικές διαφορές σε σχέση με πέρυσι

Οι φετινές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης εμφανίζουν σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Τον Οκτώβριο του 2025, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ξεκινήσει με τιμή 1,13 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι η φετινή τιμή των 1,55 ευρώ το λίτρο είναι 37% υψηλότερη από την τιμή έναρξης της περσινής περιόδου.

Στην πράξη, για κάθε 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, ένας αγοραστής θα κληθεί να καταβάλει 420 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την έναρξη της περσινής περιόδου. Αν γίνει σύγκριση της περσινής τιμής των 1,13 ευρώ με τη φετινή τιμή χωρίς την έκπτωση, δηλαδή τα 1,95 ευρώ, τότε το συμπέρασμα είναι πως το καύσιμο είναι 72% ακριβότερο από το 2025.

Περιφερειακές αποκλίσεις στις τιμές ανά νομό

Εκτός από τις διαφορές στις τιμές σε σχέση με την περσινή χρονιά, παρατηρούνται και σημαντικές αποκλίσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από περιοχή σε περιοχή εντός της χώρας. Σε ορισμένους νομούς, οι τιμές ενδέχεται να διαμορφωθούν ακόμη και κάτω από το όριο του 1,53 ευρώ το λίτρο. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται η Αττική, η Πιερία, η Δράμα, οι Σέρρες, η Καβάλα και η Κορινθία, όπου οι καταναλωτές θα βρουν το καύσιμο σε πιο προσιτές τιμές.

Αντίθετα, σε άλλους νομούς της χώρας, το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, ξεπερνώντας τα 1,6 ευρώ το λίτρο. Μεταξύ των περιοχών αυτών συγκαταλέγονται τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, το Ρέθυμνο, η Φωκίδα, η Κέρκυρα και η Άρτα. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών θα αντιμετωπίσουν ένα αυξημένο κόστος για τη θέρμανση των κατοικιών τους.

Επίδομα θέρμανσης και χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, το τελικό κόστος για την προμήθεια πετρελαίου θα διαμορφωθεί σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, μετά την είσπραξη των ποσών της ενίσχυσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από πιο ψυχρό κλίμα, καθώς σε αυτές τις περιοχές το ποσό του επιδόματος είναι και υψηλότερο, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική ανακούφιση.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της για τους ενδιαφερόμενους έως τις 10 Νοεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, παρέχοντας έτσι την οικονομική στήριξη στα νοικοκυριά πριν την κορύφωση του χειμώνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis