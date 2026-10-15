Η Dimand επενδύει 440 εκατ. ευρώ στο κτήμα Καμπά για σύνθετη ανάπτυξη

Η επένδυση της Dimand, ύψους 440 εκατ. ευρώ, στο ιστορικό Κτήμα Καμπά στην Κάντζα, εισέρχεται στην τελική ευθεία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το έργο, γνωστό ως Cambas Gardens, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια αξιοποίησης ακινήτων στην Ανατολική Αττική. Η σχετική μελέτη παρουσιάζεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, φέρνοντας την υλοποίηση ένα βήμα πιο κοντά.

Το έργο Cambas Gardens και η αδειοδότηση

Το Cambas Gardens αποτελεί μια σύνθετη ανάπτυξη που εκτείνεται σε μια έκταση περίπου 315 στρεμμάτων. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού πόλου στην περιοχή της Κάντζας, συνδυάζοντας πολλαπλές χρήσεις. Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, σηματοδοτώντας την πρόοδο του εγχειρήματος.

Η παρουσίαση της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, επιτρέποντας την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μέλλον της περιοχής. Η επένδυση της Dimand στο Κτήμα Καμπά αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το τοπίο της Ανατολικής Αττικής.

Πολλαπλές χρήσεις και εγκαταστάσεις

Ο σχεδιασμός του Cambas Gardens προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. Στον πυρήνα της ανάπτυξης βρίσκονται οι γραφειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα καλύπτουν συνολική επιφάνεια 88.524 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων. Αυτοί οι χώροι αναμένεται να φιλοξενήσουν ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα, με συνολική επιφάνεια 5.590 τετραγωνικών μέτρων, προσφέροντας επιλογές για αγορές και υπηρεσίες. Επίσης, προβλέπονται πολιτιστικές εγκαταστάσεις 3.450 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μια ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 40 κλινών, ενισχύοντας την τουριστική και ψυχαγωγική διάσταση του συγκροτήματος.

Αποκατάσταση διατηρητέων και κυκλοφοριακός σχεδιασμός

Ένα σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού αφορά την αποκατάσταση και αξιοποίηση περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων διατηρητέων κτιρίων. Το παλαιό Οινοποιείο Καμπά πρόκειται να μετατραπεί σε χώρο πολιτιστικής και μουσειακής χρήσης, διασώζοντας και αναδεικνύοντας την ιστορική του αξία.

Αντίστοιχη αξιοποίηση προβλέπεται και για τον ιστορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Κάντζας, ο οποίος θα ενσωματωθεί στη νέα ανάπτυξη με πολιτιστικό χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη και τις κυκλοφοριακές ανάγκες, καθώς εκτιμάται ότι στο συγκρότημα θα κινούνται καθημερινά περίπου 7.000 εργαζόμενοι και επισκέπτες. Για την εξυπηρέτηση αυτού του πλήθους, προβλέπονται 2.056 θέσεις στάθμευσης.

Το οικονομικό πλαίσιο της επένδυσης

Το συνολικό οικονομικό μέγεθος της επένδυσης ανέρχεται στα 440 εκατ. ευρώ, γεγονός που την καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον τομέα των ακινήτων. Από αυτό το ποσό, τα 264 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευτεί για τις κατασκευαστικές εργασίες, υπογραμμίζοντας την έκταση και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος.

Η χρηματοδότηση του έργου έχει σχεδιαστεί να καλυφθεί από δύο βασικές πηγές. Περίπου το 35% του συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή περίπου 154 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Το υπόλοιπο 65%, που αντιστοιχεί σε περίπου 286 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού, εξασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα της ανάπτυξης.

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και σημασία για τη Dimand

Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Cambas Gardens. Προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 50% της συνολικής έκτασης θα καλυφθεί από χώρους πρασίνου, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός φιλικού προς το περιβάλλον αστικού τοπίου. Επιπλέον, το έργο θα ενσωματώσει σύγχρονες ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές, με στόχο τη βιωσιμότητα και τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.

Για την εταιρεία Dimand, η συγκεκριμένη ανάπτυξη στο Κτήμα Καμπά αντιπροσωπεύει ένα ιδιαίτερα σημαντικό επενδυτικό εγχείρημα. Η σημασία του έργου έγκειται τόσο στο μεγάλο του μέγεθος όσο και στον επιτυχημένο συνδυασμό διαφορετικών χρήσεων, όπως γραφεία, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχειακές μονάδες και πολιτιστικοί χώροι, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και δυναμικό κέντρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki