Νέα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ και αμόλυβδη: Όλες οι παρεμβάσεις και τα επιδόματα

Με τον χειμώνα προ των πυλών, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή ένα νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του κόστους θέρμανσης και μετακινήσεων, καθώς η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι παρεμβάσεις αφορούν μειώσεις στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, του diesel και της αμόλυβδης, ενώ προβλέπεται και σημαντική αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.

Συνολικές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων

Οι νέες παρεμβάσεις προβλέπουν συνολικές μειώσεις 40 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αντίστοιχα, για το diesel κίνησης η μείωση ανέρχεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για την αμόλυβδη η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Οι μειώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας αναγκαία την κρατική παρέμβαση.

Το πακέτο των παρεμβάσεων έχει συνολικό πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος 98 εκατομμυρίων ευρώ. Η ενεργοποίηση των μέτρων ξεκινά σταδιακά από τις 15 Οκτωβρίου. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα έχουν, προς το παρόν, ορίζοντα έως το τέλος του μήνα, ενώ για τα νοικοκυριά η στήριξη επεκτείνεται και πέραν αυτής της περιόδου μέσω του αυξημένου επιδόματος θέρμανσης.

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

Παράλληλα με τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, ανακοινώθηκε και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Αυτή η αύξηση καλύπτει όλες τις επιλέξιμες μορφές ενέργειας, προσφέροντας μια ευρύτερη στήριξη στα νοικοκυριά για τις ανάγκες θέρμανσης. Το ανώτατο ποσό του επιδόματος θέρμανσης ανεβαίνει πλέον στα 1.560 ευρώ, παρέχοντας σημαντική ανακούφιση.

Η στήριξη των νοικοκυριών μέσω του αυξημένου επιδόματος θέρμανσης επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Αυτό διασφαλίζει ότι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το κόστος της θέρμανσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, σε συνδυασμό με τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων.

Ενδεικτικά παραδείγματα εξοικονόμησης για τους καταναλωτές

Οι νέες παρεμβάσεις μεταφράζονται σε πραγματική εξοικονόμηση για τους καταναλωτές. Ενδεικτικά, η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να κοστίσει έως και 400 ευρώ λιγότερο σε σχέση με την εκτιμώμενη τιμή που θα είχε χωρίς τις παρεμβάσεις. Αυτό αποτελεί μια σημαντική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά που προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες.

Για τους οδηγούς, η εξοικονόμηση είναι επίσης αισθητή. Ένας οδηγός μπορεί να γλιτώσει 10 ευρώ σε ένα γέμισμα 50 λίτρων diesel, ενώ στην αντίστοιχη ποσότητα αμόλυβδης η εξοικονόμηση υπολογίζεται στα 5 ευρώ. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν τον άμεσο αντίκτυπο των μέτρων στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης

Η μεγαλύτερη παρέμβαση αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά επίσημα στις 15 Οκτωβρίου. Χωρίς τις κρατικές παρεμβάσεις, η εκτιμώμενη μέση τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωνόταν στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, με την εφαρμογή των μέτρων, η κατάσταση αλλάζει.

Συγκεκριμένα, με την επιδότηση των 20 λεπτών από το κράτος και την ισόποση έκπτωση των διυλιστηρίων, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να υποχωρήσει στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πρόκειται για ενδεικτικούς υπολογισμούς, καθώς η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς και από την περιοχή προμήθειας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis