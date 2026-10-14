Εθνική Τράπεζα και Allianz: Οριστική συμφωνία για το 30% της Ευρωπαϊκής Πίστης και bancassurance

Η στρατηγική συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με τον γερμανικό ασφαλιστικό όμιλο Allianz εισέρχεται σε νέα φάση, μετά την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων. Η συμφωνία αφορά την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και τη μακροχρόνια αποκλειστική διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του εκτεταμένου δικτύου της τράπεζας. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια στενότερη διασύνδεση των τραπεγικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων των δύο ισχυρών ομίλων στην ελληνική αγορά.

Η στρατηγική συνεργασία και η υπογραφή των οριστικών συμβάσεων

Η συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του γερμανικού ασφαλιστικού ομίλου Allianz προχωρά στο επόμενο στάδιο με την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων. Η συμφωνία αυτή αφορά δύο βασικούς πυλώνες: την απόκτηση ενός μειοψηφικού ποσοστού, συγκεκριμένα 30%, στην ασφαλιστική εταιρεία Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη από την Εθνική Τράπεζα και τη σύναψη μιας μακροχρόνιας αποκλειστικής συμφωνίας για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων.

Η συγκεκριμένη συνεργασία είχε αρχικά προαναγγελθεί στις 7 Μαΐου του 2026, όταν οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει ένα σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Η τωρινή υπογραφή των οριστικών συμβάσεων επισφραγίζει αυτή την πρόθεση, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο εντατική και ολοκληρωμένη διασύνδεση των δραστηριοτήτων τους στην ελληνική αγορά, τόσο στον τραπεγικό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας bancassurance

Η συμφωνία bancassurance που υπεγράφη προβλέπει ότι η Εθνική Τράπεζα θα αναλάβει την αποκλειστική διάθεση προϊόντων της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης. Αυτή η διάθεση θα πραγματοποιείται μέσω των τραπεγικών δικτύων της Εθνικής, εξασφαλίζοντας έτσι μια ευρεία πρόσβαση στα ασφαλιστικά προγράμματα για τους πελάτες της.

Τα προϊόντα που θα καλύπτονται από τη συνεργασία αφορούν ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών αναγκών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τους κλάδους ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η Εθνική Τράπεζα αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις, ενσωματώνοντας τις ασφαλιστικές υπηρεσίες στις παραδοσιακές τραπεγικές εργασίες.

Ο χρονικός ορίζοντας και οι στόχοι της συνεργασίας

Η έναρξη της συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης έχει τοποθετηθεί χρονικά στις αρχές του 2027. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι δύο όμιλοι θα αρχίσουν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η συμφωνία.

Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και των υπόλοιπων καναλιών εξυπηρέτησης που διαθέτει. Μέσω αυτών των καναλιών, θα προωθούνται οι ασφαλιστικές λύσεις της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης, απευθυνόμενες τόσο σε ιδιώτες πελάτες όσο και σε επιχειρήσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες τους για προστασία και ασφάλεια.

Τα οφέλη για τους δύο ομίλους

Για την Εθνική Τράπεζα, η συγκεκριμένη συμφωνία δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα της τράπεζας από προμήθειες, καθώς επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέρα από τις παραδοσιακές τραπεγικές εργασίες. Αυτή η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και στην ενίσχυση της θέσης της στην αγορά.

Από την πλευρά της Allianz, η συνεργασία προσφέρει άμεση πρόσβαση στο ευρύ πελατολόγιο και στα δίκτυα της Εθνικής Τράπεζας. Αυτό μεταφράζεται σε ένα επιπλέον και ισχυρό κανάλι διανομής για τα ασφαλιστικά της προϊόντα. Σε μια αγορά όπου οι τραπεζοασφαλιστικές συνεργασίες αποτελούν μια σημαντική πηγή ασφαλιστικών εργασιών, η πρόσβαση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της Allianz.

Η ιδιαιτερότητα της μετοχικής συμμετοχής και οι εκκρεμότητες

Η συμφωνία αυτή διαφοροποιείται από μια απλή εμπορική συνεργασία bancassurance λόγω της μετοχικής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη. Με την απόκτηση του 30% των μετοχών, η τράπεζα αποκτά ένα άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για την πορεία και τις επιδόσεις της ασφαλιστικής εταιρείας. Αυτό συνδέει άμεσα τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με την ανάπτυξη και τα οικονομικά αποτελέσματα της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης.

Σχετικά με τις οικονομικές παραμέτρους της συναλλαγής, το τίμημα της απόκτησης του ποσοστού δεν έχει ανακοινωθεί. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών τελεί υπό την αίρεση της εκπλήρωσης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, καθώς και της εξασφάλισης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki