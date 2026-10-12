Θεοδωρικάκος: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης και τρία νέα καθεστώτα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη στήριξη της βιοτεχνίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης που αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ. Ο υπουργός τόνισε επίσης τη μάχη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.

Νέα μέτρα στήριξης και μάχη για δημοσιονομική ευελιξία

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε στο 1ο Βιοτεχνικό Εθνικό Συνέδριο «Η Βιοτεχνία του Αύριο: Από το Όραμα στην Πράξη» στην Αθήνα, όπου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε υφιστάμενα μέτρα, όπως οι 120 δόσεις και οι παρεμβάσεις για το diesel και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Επισήμανε ότι αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθούν νέα μέτρα για την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας και των πολιτών, με ιδιαίτερη αναφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ. Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε τη σημασία της καθοριστικής μάχης που δίνεται στην Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης των κοινωνιών και των οικονομιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στήριξη της βιοτεχνίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για τη στήριξη της βιοτεχνίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτές οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, την ενίσχυση των τεχνικών επαγγελμάτων και την αναβάθμιση της ελληνικής παραγωγής.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης εκπροσωπούν περίπου 73.000 επιχειρήσεις και χιλιάδες ανθρώπους της παραγωγής, της μεταποίησης και των τεχνικών επαγγελμάτων, οι οποίοι στηρίζουν καθημερινά την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της ένωσης των δυνάμεών τους σε μια κοινή εθνική διοργάνωση, εγκαινιάζοντας έναν νέο θεσμό δημόσιου διαλόγου για το μέλλον της ελληνικής βιοτεχνίας. «Όταν ενώνετε τις δυνάμεις σας δημιουργείτε μια ακόμη πιο ισχυρή και ενιαία φωνή για την ελληνική βιοτεχνία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η κοινή προσπάθεια μπορεί να μετατρέψει τις προτάσεις των ανθρώπων της παραγωγής σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Νέα καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου και χρηματοδοτήσεις

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι έως το τέλος του 2026 έχουν προγραμματιστεί τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, τα οποία απευθύνονται ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά τα νέα καθεστώτα θα επικεντρωθούν στην εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη χειροτεχνία, καθώς και στις σύγχρονες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα και στις μικρές βιοτεχνίες να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, να εκσυγχρονιστούν και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπλέον, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι 1,5 δισ. ευρώ έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα από το Ταμείο Ανάκαμψης, με σκοπό τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, εκτιμάται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν συνολικά έως 5 δισ. ευρώ, διευκολύνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με χαμηλότερο κόστος.

Παρεμβάσεις για ενεργειακό κόστος και επαγγελματικά οχήματα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει τη διαχείριση 681 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, με ορίζοντα το 2032. Το ποσό αυτό προορίζεται αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από αυτά τα κονδύλια, 396 εκατ. ευρώ αφορούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Τα υπόλοιπα 285 εκατ. ευρώ προορίζονται για την περιβαλλοντικά φιλική ανανέωση του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων. Ο υπουργός σημείωσε επίσης ότι υλοποιούνται 930 παραγωγικές επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας την παραγωγική βάση.

Προκλήσεις και στρατηγική ενίσχυσης

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, στους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους. Επίσης, τόνισε τον διεθνή ανταγωνισμό και τις τεχνολογικές εξελίξεις ως παράγοντες που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τις μικρές παραγωγικές μονάδες.

Υποστήριξε ότι «η απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας οφείλει να είναι μια στρατηγική ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης και της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας». Η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με παρεμβάσεις για επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά και με πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών επιβαρύνσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis