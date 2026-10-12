Πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου: Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ προχώρησε στην απόφαση για την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας, η οποία έχει οριστεί για τις 25 Νοεμβρίου 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου και αφορά το σύνολο του Δημοσίου τομέα. Οι διεκδικήσεις που τίθενται στο επίκεντρο της κινητοποίησης αφορούν κυρίως μισθολογικά ζητήματα και μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.

Η απόφαση της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η Εκτελεστική Επιτροπή της οργάνωσης αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την κινητοποίηση είναι η 25η Νοεμβρίου του έτους 2026. Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος των ευρύτερων διεκδικήσεων της ΑΔΕΔΥ για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.

Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά την οποία ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση, πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου. Η απεργία έχει χαρακτηριστεί ως πανδημοσιοϋπαλληλική, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της ΑΔΕΔΥ να συμπεριλάβει όλους τους κλάδους του Δημοσίου σε αυτή την κινητοποίηση, με στόχο την ενιαία διεκδίκηση των αιτημάτων.

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων

Οι διεκδικήσεις που αποτελούν την αιχμή της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ είναι πολλαπλές και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που απασχολούν τους δημοσίους υπαλλήλους. Ένα από τα κεντρικά αιτήματα είναι οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, καθώς οι εργαζόμενοι ζητούν βελτίωση του εισοδήματός τους για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον δημόσιο τομέα, τονίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των υπηρεσιών και κάλυψη των κενών. Στα μισθολογικά αιτήματα περιλαμβάνεται επίσης η άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρο που είχε καταργηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αποτελεί πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Επιπλέον, η κινητοποίηση έχει ως στόχο την προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία πλήττει σημαντικά τα νοικοκυριά, καθώς και την επίλυση της στεγαστικής κρίσης, που δυσχεραίνει την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση για πολλούς εργαζομένους.

Συλλαλητήριο στο Υπουργείο Οικονομικών

Πριν από την 24ωρη πανελλαδική απεργία, η ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματίσει και μία άλλη κινητοποίηση. Συγκεκριμένα, δύο εβδομάδες νωρίτερα από την ημερομηνία της απεργίας, θα διοργανωθεί συλλαλητήριο στο Υπουργείο Οικονομικών. Η συγκέντρωση αυτή έχει οριστεί για το Σάββατο 7 Νοέμβρη και θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί.

Η επιλογή του Υπουργείου Οικονομικών ως τόπου διεξαγωγής του συλλαλητηρίου υπογραμμίζει τον οικονομικό χαρακτήρα των αιτημάτων που θα προβληθούν. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί ένα προπαρασκευαστικό βήμα ενόψει της γενικής απεργίας, με στόχο την άσκηση πίεσης και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Διεκδικήσεις για την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια

Το συλλαλητήριο της 7ης Νοεμβρίου θα εστιάσει σε συγκεκριμένες διεκδικήσεις που συνδέονται άμεσα με τις τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις. Οι εργαζόμενοι θα διαδηλώσουν ζητώντας μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά από το βάρος των αυξημένων τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Επιπλέον, βασικό αίτημα του συλλαλητηρίου είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η αύξηση του κόστους ενέργειας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε πολλά νοικοκυριά, και η ΑΔΕΔΥ ζητά την εφαρμογή πολιτικών που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια για όλους τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr