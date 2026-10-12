Οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να αυξάνονται, επηρεάζοντας πλέον και βασικά προϊόντα όπως τα όσπρια, μετά τις ανατιμήσεις στο κρέας. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στα καύσιμα, δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στα νοικοκυριά, επιβεβαιώνοντας το ρητό «φασούλι το φασούλι αδειάζει το σακούλι». Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στα φασολάκια, ένα προϊόν που παραδοσιακά θεωρείται οικονομική επιλογή, οδηγώντας πολλά νοικοκυριά σε αδιέξοδο.

Η άνοδος στις τιμές των οσπρίων

Σύμφωνα με τις τελευταίες παρατηρήσεις, μετά την άνοδο στις τιμές του κρέατος, παρατηρείται πλέον σημαντική αύξηση και στα όσπρια που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, τα φασολάκια αναδεικνύονται ως το προϊόν με τη μεγαλύτερη άνοδο στην τιμή τους. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς τα όσπρια αποτελούν συχνά μια φθηνότερη εναλλακτική λύση έναντι του ακριβού κρέατος, και η αύξηση των τιμών τους οδηγεί τα νοικοκυριά σε περαιτέρω οικονομικό αδιέξοδο.

Μία από τις βασικές αιτίες αυτής της αύξησης, όπως ανέφερε ειδικός μιλώντας στο Mega, είναι η σημαντική άνοδος του κόστους παραγωγής. Φέτος, το κόστος αυτό έχει αυξηθεί κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 40% έως 50%, επηρεάζοντας άμεσα τις τελικές τιμές των προϊόντων στα σημεία πώλησης.

Ανατιμήσεις και στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) καταγράφουν τις αυξήσεις τιμών για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Μια χαρακτηριστική περίπτωση που αναδεικνύεται είναι αυτή των φασολιών από την πιο γνωστή εταιρεία ελληνικών προϊόντων. Η τιμή λιανικής για τα συγκεκριμένα φασόλια έχει διαμορφωθεί στα 14,52 ευρώ το κιλό.

Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξεως του 20% σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, εκτός από τα φασολάκια, και άλλα προϊόντα κατέγραψαν επίσης άνοδο στις τιμές τους κατά το ίδιο δωδεκάμηνο, από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η μαρτυρία παραγωγού από τη Φλώρινα

Ο Μάνος Δημητρόπουλος, ο οποίος δραστηριοποιείται ως παραγωγός οσπρίων στην περιοχή της Φλώρινας, επιβεβαίωσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς και τις αυξημένες τιμές που παρατηρούνται στην αγορά. Σε δηλώσεις του στο Mega, ο κ. Δημητρόπουλος υπογράμμισε ότι οι καταναλωτές μπορούν να βρουν πολλά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, αρκεί να γνωρίζουν τους τρόπους.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα φασολάκια, τα οποία έχουν καταγράψει τη μεγαλύτερη άνοδο στην τιμή τους, ο παραγωγός από τη Φλώρινα πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις. Μια από αυτές είναι η απευθείας επικοινωνία και αγορά από τον παραγωγό, παρακάμπτοντας τους ενδιάμεσους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια άλλη επιλογή είναι η αναζήτηση των προϊόντων σε παντοπωλεία ντελικατέσεν.

Πώς να βρείτε φθηνότερα φασολάκια

Σύμφωνα με τις συμβουλές του παραγωγού Μάνου Δημητρόπουλου, η απευθείας αγορά από τον παραγωγό μπορεί να προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στους καταναλωτές. Εάν κάποιος καταφέρει να εντοπίσει το όνομα του παραγωγού που επιθυμεί και πραγματοποιήσει την αγορά απευθείας, η διαφορά στην τιμή μπορεί να είναι αξιοσημείωτη, φτάνοντας έως και τα 8 ευρώ ανά κιλό.

Για παράδειγμα, αναφορικά με τα φασολάκια παραγωγής στη Φλώρινα, οι τιμές παραγωγού, όπως αναφέρθηκαν, διαφέρουν σημαντικά από τις τιμές λιανικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τελική τιμή στο ράφι των σούπερ μάρκετ να εμφανίζεται αυξημένη έως και κατά 202% σε σύγκριση με την τιμή που λαμβάνει ο παραγωγός. Η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων προμήθειας μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση χρημάτων για τα νοικοκυριά, ειδικά σε προϊόντα που έχουν υποστεί μεγάλες ανατιμήσεις.

Με πληροφορίες από: Reader