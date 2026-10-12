Eldorado Gold: Στρατηγικό έργο για την ΕΕ το μεταλλείο των Σκουριών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στον χαρακτηρισμό του μεταλλείου χαλκού-χρυσού της Ελληνικός Χρυσός, που βρίσκεται στις Σκουριές Χαλκιδικής, ως Στρατηγικό Έργο. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της βαρύτητας του έργου για την ενίσχυση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τις εγχώριες εφοδιαστικές αλυσίδες κρίσιμων πρώτων υλών.

Ο χαρακτηρισμός αυτός στοχεύει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας εφοδιασμού της Ευρώπης σε βασικά μέταλλα. Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, μέσω σχετικής ανακοίνωσης, υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της εξέλιξης.

Η στρατηγική σημασία του χαλκού

Ο χαλκός έχει αναγνωριστεί ως στρατηγική πρώτη ύλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act - «CRMA»). Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο του μετάλλου για την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ο χαλκός είναι απαραίτητος για τον εξηλεκτρισμό, τις υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μεταποίηση υψηλής τεχνολογίας και την ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Η επάρκεια σε χαλκό θεωρείται ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων της Ένωσης.

Δηλώσεις από την Eldorado Gold

Ο Christian Milau, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός των Σκουριών ως Στρατηγικό Έργο υπογραμμίζει τη σημασία του όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη συνολικά. Τόνισε πως το μεταλλείο των Σκουριών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα νέα μεταλλεία χαλκού-χρυσού στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον κ. Milau, οι Σκουριές μπορούν να συμβάλλουν στην ασφαλή και υπεύθυνη προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή μετάβαση. Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του έργου και τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού σε βάθος χρόνου.

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός και της Ελλάδας

Ο Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός και vice president & country manager της Eldorado Gold για την Ελλάδα, κ. Χρήστος Μπαλάσκας, δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή αυτή αναγνώριση αποτελεί ισχυρή απόδειξη των δυνατοτήτων της Ελλάδας να πρωταγωνιστήσει στην υπεύθυνη παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών.

Ο κ. Μπαλάσκας πρόσθεσε πως με την έναρξη λειτουργίας των Σκουριών, η τεχνογνωσία της Ελλάδας στον μεταλλευτικό κλάδο συνδέεται με την ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και ανθεκτικότερου εφοδιασμού χαλκού. Ο χαλκός αποτελεί απαραίτητη πρώτη ύλη για τις ευρωπαϊκές βιομηχανικές αλυσίδες αξίας και τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Προτεραιότητα της εταιρείας είναι να λειτουργήσει το έργο με υπευθυνότητα, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και δημιουργώντας παράλληλα διαχρονική αξία για την Ελλάδα και τις τοπικές κοινωνίες.

Το έργο των Σκουριών: Επένδυση και προοπτικές

Το μεταλλείο των Σκουριών ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία του και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παραγωγό χαλκού και χρυσού. Η εκτιμώμενη ζωή του μεταλλείου προβλέπεται να είναι 20 έτη, προσφέροντας μακροπρόθεσμη παραγωγή.

Η επένδυση για το έργο των Σκουριών ανέρχεται σε άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αναμένεται να στηρίξει εκατοντάδες άμεσες θέσεις εργασίας, καθώς και να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Ο Κανονισμός για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, CRMA, θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να ενισχύσει την πρόσβαση της Ευρώπης σε κρίσιμες πρώτες ύλες και να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες.

Με πληροφορίες από: News.gr