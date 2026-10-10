IRIS: Τι ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων σε φίλους, παιδιά και συγγενείς

Περισσότερες από 126 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιήθηκαν μέσω του συστήματος IRIS το 2025. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ενήμεροι για τις φορολογικές πτυχές αυτών των μεταφορών χρημάτων, καθώς η Εφορία εξετάζει προσεκτικά την αιτία πίσω από κάθε συναλλαγή.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι συναλλαγές IRIS δεν φορολογούνται αυτομάτως λόγω του ηλεκτρονικού τους χαρακτήρα. Αντιθέτως, καθοριστικό ρόλο παίζει η πραγματική αιτία της μεταφοράς, δηλαδή αν τα χρήματα αποτελούν εισόδημα, επιστροφή εξόδων, δωρεά ή γονική παροχή.

Η φορολόγηση των συναλλαγών IRIS: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS δεν οδηγούν αυτόματα σε φορολόγηση. Η φορολογική αρχή επικεντρώνεται στην ουσία της συναλλαγής και όχι μόνο στον τρόπο που αυτή πραγματοποιείται. Είναι σημαντικό να διακρίνεται αν τα χρήματα που μεταφέρονται συνιστούν πραγματικό εισόδημα για τον παραλήπτη ή αν πρόκειται για άλλου είδους οικονομική κίνηση.

Για τον λόγο αυτό, οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την αιτιολογία που αναγράφουν σε κάθε μεταφορά. Η σαφής και ακριβής περιγραφή της συναλλαγής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε περίπτωση ελέγχου από την Εφορία.

Διαμοιρασμός εξόδων μεταξύ φίλων

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διαμοιρασμός κοινών εξόδων. Εάν δύο φίλοι δειπνήσουν σε μια ταβέρνα, ο ένας πληρώσει τον λογαριασμό των 70 ευρώ και ο άλλος του μεταφέρει το ποσό των 35 ευρώ που του αναλογεί, αυτή η συναλλαγή θεωρείται διαμοιρασμός εξόδων.

Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό δεν συνιστά εισόδημα για τον παραλήπτη. Είναι απαραίτητο όμως να αναγράφεται σαφής αιτιολογία, όπως «διαμοιρασμός εξόδων», «συμμετοχή στον λογαριασμό» ή «επιστροφή χρημάτων για φαγητό», ώστε να μπορεί να εξηγηθεί ο λόγος της μεταφοράς εάν ζητηθεί.

Μεταφορές χρημάτων από γονείς σε παιδιά

Οι μεταφορές χρημάτων από γονείς προς τα παιδιά τους για την κάλυψη καθημερινών αναγκών δεν θεωρούνται αυτομάτως φορολογητέο εισόδημα. Αυτά τα ποσά μπορεί να προορίζονται για ενοίκιο, λογαριασμούς, διατροφή, μετακινήσεις ή άλλες ανάγκες διαβίωσης και σπουδών.

Για παράδειγμα, αν ένας γονέας στέλνει μηνιαίως 300, 500 ή 800 ευρώ στο παιδί του που σπουδάζει σε άλλη πόλη, η συχνότητα των μεταφορών από μόνη της δεν αρκεί για να χαρακτηριστούν τα ποσά εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα. Ωστόσο, εάν πρόκειται για χρηματικές παροχές, τότε εξετάζεται η εφαρμογή των κανόνων για τις δωρεές και τις γονικές παροχές. Για χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές προς πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας, όπως τα παιδιά, προβλέπεται αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και με την απαιτούμενη διαδικασία δήλωσης. Η φορολογική μεταχείριση δεν εξαρτάται μόνο από το ποσό ή από το αν η μεταφορά χαρακτηρίζεται «χαρτζιλίκι».

Δεν υπάρχει ενιαίο όριο για τις μεταφορές

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο όριο, όπως τα 1.000 ή τα 3.000 ευρώ, πάνω από το οποίο κάθε μεταφορά μέσω IRIS θεωρείται αυτομάτως ύποπτη ή φορολογητέα. Η αξιολόγηση κάθε συναλλαγής γίνεται με βάση την αιτία της, τη συχνότητα, τη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων και τα στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν την προέλευση των χρημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση μεταξύ μιας απλής επιστροφής χρημάτων και μιας συναλλαγής που μπορεί να δημιουργεί αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του παραλήπτη.

Με πληροφορίες από: cretalive.gr