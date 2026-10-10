Η έρευνα για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία αφορά «διαφυγούσες» οφειλές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, με τις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές να έχουν αναλάβει την περαιτέρω διερεύνηση. Ο οργανισμός συνεργάζεται πλήρως με τις υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και να αποδοθούν ευθύνες.

Το εύρος των οφειλών και η σταδιακή συσσώρευση

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, διευκρίνισε ότι οι «διαφυγούσες» οφειλές που αποτελούν το αντικείμενο της έρευνας ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Εξήγησε ότι αυτά τα σημαντικά ποσά δεν συσσωρεύτηκαν ξαφνικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αποτελούν χρέη που δημιουργούνταν σταδιακά, μήνα με τον μήνα, γεγονός που καθιστούσε τον άμεσο εντοπισμό τους πιο δύσκολο για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται συνολικά 29 εταιρείες. Οι οφειλές που αντιστοιχούσαν σε κάθε μία από αυτές τις εταιρείες μπορούσαν να κυμαίνονται από 30.000 έως 80.000 ευρώ. Αυτό το εύρος των επιμέρους οφειλών δυσχέραινε την αναγνώριση ενός οργανωμένου κυκλώματος εξαρχής, καθώς δεν επρόκειτο για μία ενιαία και εξαιρετικά υψηλή οφειλή που θα προκαλούσε άμεσα την προσοχή.

Ο ρόλος των εταιρειών και των προσώπων

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι διαφορετικά πρόσωπα εμφανίζονταν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως εκπρόσωποι των 29 εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην απάτη. Ο τρόπος δράσης της φερόμενης οργάνωσης περιλάμβανε την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου από αυτές τις επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετείχαν διάφορα μέλη, όπως επιχειρηματίες, λογιστές και τα λεγόμενα «αχυράνθρωποι».

Οι δραστηριότητες των εταιρειών αυτών κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα κλάδων της αγοράς. Συγκεκριμένα, περιλάμβαναν τους τομείς της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης, καθώς και τον κλάδο της ένδυσης. Αυτή η ποικιλία στους τομείς δραστηριότητας συνέβαλε στην πολυπλοκότητα της υπόθεσης και στην προσπάθεια των εμπλεκομένων να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις αρμόδιες αρχές.

Ο μηχανισμός της απάτης και οι εικονικές εταιρείες

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα μέλη της σύστηναν αρχικά πραγματικές οντότητες, οι οποίες αποτελούσαν μέρος των εταιρειών που διαχειρίζονταν οι επιχειρηματίες. Στη συνέχεια, προέβαιναν στη σύσταση εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των «αχυρανθρώπων» που είχαν επιστρατεύσει για τον σκοπό αυτό.

Οι συγκεκριμένες εικονικές εταιρείες δεν διέθεταν φυσική έδρα, ούτε παρουσίαζαν πραγματική δραστηριότητα στην αγορά. Ο βασικός σκοπός της δημιουργίας τους ήταν η αποφυγή του εντοπισμού από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΕΦΚΑ, καθιστώντας έτσι δυσκολότερη την ανίχνευση της απάτης και τη συσσώρευση των οφειλών χωρίς συνέπειες.

Η στάση του ΕΦΚΑ και της πολιτικής ηγεσίας

Η εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού υπογράμμισε ότι ο ΕΦΚΑ διαθέτει έναν ελεγκτικό μηχανισμό που λειτουργεί. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν είναι εφικτό να προχωρά στο κλείσιμο κάθε επιχείρησης που εμφανίζει χρέη, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες ή επιλέγουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ, μαζί με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, έχει εκφράσει την αποφασιστικότητά της να σταθεί απέναντι σε κάθε μορφή απάτης που πλήττει τον οργανισμό. Όπως επισήμανε η κυρία Βρύνα, τα χρήματα που οφείλονται αφορούν άμεσα τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους της χώρας. Για τον λόγο αυτό, βασική προτεραιότητα του οργανισμού είναι η πλήρης και ενδελεχής διερεύνηση της υπόθεσης, σε στενή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Reader