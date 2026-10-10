Ιρλανδική προεδρία προτείνει περικοπές 141 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Περικοπές ύψους 141 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχούν στο 8% της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπει η αναθεωρημένη συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας. Η πρόταση αυτή αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και κατατέθηκε με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενόψει της Συνόδου Κορυφής που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Το προτεινόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Η πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας διαμορφώνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επταετία 2028-2034 σε περίπου 1,622 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό υπολογίζεται σε σταθερές τιμές του έτους 2025.

Το προτεινόμενο ύψος αντιστοιχεί στο 1,16% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. Αυτό συγκρίνεται με το 1,26% που είχε προβλεφθεί στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σηματοδοτώντας τη μείωση που επιδιώκει η Ιρλανδική Προεδρία.

Δηλώσεις του υπουργού Τόμας Μπερν

Ο Ιρλανδός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας, Τόμας Μπερν, παρουσίασε την αναθεωρημένη πρόταση για το ΠΔΠ. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης επίτευξης συναίνεσης.

Ο Τ. Μπερν τόνισε ότι μία έγκαιρη συμφωνία είναι απαραίτητη. Αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου οι πολίτες και η ευρωπαϊκή οικονομία να μπορέσουν να επωφεληθούν από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα ότι η σημερινή πρόταση θα αποτελέσει τη βάση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη συμφωνίας από τους ηγέτες των κρατών-μελών ως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Εξισορρόπηση προτεραιοτήτων και χρηματοδότηση

Ο Τόμας Μπερν ανέφερε ότι η Ιρλανδική Προεδρία επιδιώκει να εξισορροπήσει τη χρηματοδότηση των νέων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ανταγωνιστικότητα, η έρευνα, η καινοτομία, η ασφάλεια και η άμυνα.

Παράλληλα, η πρόταση στοχεύει στη διατήρηση των παραδοσιακών πολιτικών της ΕΕ, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Πολιτική Συνοχής. Όλες αυτές οι επιδιώξεις γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη.

Ο Ιρλανδός υπουργός υπογράμμισε ότι σχεδόν όλα τα προγράμματα του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου προβλέπουν αυξημένη χρηματοδότηση σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ. Οι αναπροσαρμογές που προτείνονται αποσκοπούν στη διατήρηση των νέων πολιτικών προτεραιοτήτων, ενώ παράλληλα προστατεύουν τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτάσεις για νέους ίδιους πόρους της ΕΕ

Σχετικά με τους Ίδιους Πόρους, ο Τ. Μπερν τόνισε ότι η Ιρλανδική Προεδρία προτείνει ένα πακέτο νέων ίδιων πόρων. Αυτό το πακέτο θα μπορούσε να αποφέρει 55 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με στόχο να εξασφαλιστούν πρόσθετα έσοδα για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕ.

Παράλληλα, η πρόταση αποσκοπεί στον περιορισμό των πιέσεων στις εθνικές συνεισφορές των κρατών-μελών. Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία προτείνει δύο σημαντικές αλλαγές για την ενίσχυση των ίδιων πόρων.

Πρώτον, προτείνεται η αύξηση του ποσοστού απόδοσης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό των εσόδων από τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM) από 75% σε 90%. Δεύτερον, προτείνεται η σταδιακή εφαρμογή του ίδιου πόρου που συνδέεται με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Η επιδίωξη γεφύρωσης των διαφορών

Ο Ιρλανδός υπουργός αναγνώρισε ότι η πρόταση που κατατέθηκε δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις των κρατών-μελών. Ωστόσο, η προσπάθεια της Ιρλανδικής Προεδρίας επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας βάσης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, με απώτερο σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας.

Η αναθεωρημένη συμβιβαστική πρόταση αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των 27 κρατών-μελών, ενόψει των κρίσιμων συζητήσεων που θα λάβουν χώρα στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.

Με πληροφορίες από: Topontiki