Από τον Νοέμβριο οι 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο: Πώς θα γίνει η μετάβαση από τις 72

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στην αποπληρωμή παλαιών χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς η διάρκεια της ρύθμισης επεκτείνεται από έξι σε έως και δέκα χρόνια. Η αύξηση των δόσεων από 72 σε έως 120 αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ένταξης θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μέσα του 2027, προσφέροντας επιπλέον χρόνο στους ενδιαφερόμενους.

Η νέα ρύθμιση και το χρονοδιάγραμμα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο τη διάταξη που θα επιφέρει την αύξηση των δόσεων. Η διάταξη αυτή θα επιτρέψει την επέκταση της αποπληρωμής από τις 72 στις έως 120 δόσεις για τις έκτακτες ρυθμίσεις οφειλών.

Στόχος είναι η ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα ρύθμιση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και να ανοίξει για τους οφειλέτες στα μέσα του ίδιου μήνα. Παράλληλα, η διορία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επεκτείνεται σημαντικά, φτάνοντας έως τα μέσα του 2027, ενώ αρχικά θα έκλεινε τον Δεκέμβριο.

Ποιοι ωφελούνται και πώς αλλάζει η δόση

Στη νέα αυτή ρύθμιση θα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν τόσο οι οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις, όσο και εκείνοι που θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτήν μέσα στον Οκτώβριο. Για αυτούς τους οφειλέτες, η μηνιαία δόση θα υπολογιστεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο ρύθμισης που θα επιλέξουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να μειώσει σημαντικά τη μηνιαία οικονομική επιβάρυνση. Με την επιμήκυνση της αποπληρωμής από έξι σε δέκα χρόνια, η μηνιαία καταβολή μπορεί να μειωθεί έως και κατά 40% σε σχέση με την υφιστάμενη έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτό διευκολύνει εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες να εξυπηρετούν τις παλαιές και νέες οφειλές τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το ποσό της δόσης, με τη νέα ρύθμιση, θα ξεκινά από τα 30 ευρώ τον μήνα. Αυτή η μείωση στο μηνιαίο ποσό καθιστά το πρόγραμμα πληρωμών πιο βιώσιμο και επιτρέπει στους οφειλέτες να το τηρήσουν με συνέπεια μέχρι το τέλος.

Προστασία από κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα

Οι οφειλέτες που θα επιλέξουν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων από τώρα, με την προοπτική να μεταβούν στις 120 δόσεις από τον Νοέμβριο, προλαμβάνουν τυχόν κατασχέσεις που βρίσκονται σε διαδικασία δρομολόγησης εις βάρος τους. Η άμεση ένταξη στη ρύθμιση λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας.

Επιπλέον, όσες κατασχέσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, σταματούν άμεσα με την υπαγωγή στη ρύθμιση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το «ξεπάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών, την αναστολή πλειστηριασμών ή άλλων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Οι οφειλέτες ανακτούν έτσι τον έλεγχο στη μισθοδοσία τους και στην περιουσία τους, γεγονός που προσφέρει σημαντική ανάσα.

Παράδειγμα και επιτόκιο

Για να γίνει πιο κατανοητό το όφελος της επέκτασης, ένα ενδεικτικό παράδειγμα αφορά ένα χρέος ύψους 3.600 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, η επιμήκυνση της αποπληρωμής από τις 72 στις 120 δόσεις μπορεί να μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση από τα 50 ευρώ στα 30 ευρώ.

Το ποσό της δόσης βαρύνεται με επιτόκιο 5,84%. Αυτό το επιτόκιο είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει και στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, διατηρώντας μια σταθερή επιτοκιακή επιβάρυνση για τους οφειλέτες.

Ο λόγος της επέκτασης και οι οφειλές που καλύπτονται

Η απόφαση για την επέκταση των δόσεων από 72 σε 120 ελήφθη λόγω της παράτασης και της έντασης της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κρίση αυτή «επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων».

Αυτή η επιβάρυνση, όπως αναφέρει το Υπουργείο, «περιόρισε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια». Το νέο πλαίσιο ρύθμισης στοχεύει να καλύψει παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, διευρύνοντας κατά ένα έτος το όριο της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων.

Με πληροφορίες από: News.gr