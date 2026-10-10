Γερμανικά μέσα ενημέρωσης συγκρίνουν το γαλλικό χρέος με την ελληνική κρίση

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας και οι πιθανοί κίνδυνοι που αυτό ενέχει για την ευρωζώνη απασχολούν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, με ορισμένα από αυτά να προβαίνουν σε σύγκριση με την ελληνική κρίση χρέους. Παράλληλα, ένα άλλο γερμανικό μέσο εξετάζει το ειδικό φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για τους συνταξιούχους από το εξωτερικό, αναδεικνύοντας τις πτυχές που το καθιστούν ελκυστικό για τους Γερμανούς πολίτες.

Οι κίνδυνοι του γαλλικού χρέους για την ευρωζώνη

Το γερμανικό μέσο ntv αναφέρεται στους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για την Ευρωζώνη από το δημόσιο χρέος της Γαλλίας. Επικαλούμενο ανάλυση του Γιόργκ Κρέμερ από την Commerzbank, το ntv υπογραμμίζει την εκτίμηση ότι το γαλλικό δημόσιο χρέος ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους σε σχέση με εκείνους που παρουσίαζε το αντίστοιχο χρέος της Ελλάδας κατά την περίοδο της κρίσης δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Κρέμερ, ακόμα και μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα είχε φέρει τότε τη νομισματική ένωση κοντά στην κατάρρευση. Ως εκ τούτου, οι συστημικοί κίνδυνοι που θα προέκυπταν από μια ενδεχόμενη γαλλική κρίση χρέους θα ήταν ακόμα μεγαλύτεροι. Ο Κρέμερ εκτιμά επίσης ότι η προθυμία για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στη Γαλλία είναι μικρότερη.

Διαφορές με την ελληνική κρίση και εργαλεία της ΕΚΤ

Παρόλα αυτά, το ntv επισημαίνει ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι απολύτως συγκρίσιμη με την ελληνική κρίση χρέους. Η Γαλλία διαθέτει ισχυρότερους θεσμούς και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ικανότητα από ό,τι διέθετε η Ελλάδα την εποχή εκείνη. Επιπλέον, οι τράπεζες στην Ευρωζώνη είναι σήμερα καλύτερα κεφαλαιοποιημένες, γεγονός που προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διαθέτει πλέον εργαλεία για την αγορά ομολόγων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό των πιέσεων στις αγορές. Για αυτούς τους λόγους, ο Γιόργκ Κρέμερ, αν και σημειώνει ότι ο κίνδυνος αυξάνεται, δεν αναμένει μια νέα κρίση δημοσίου χρέους με ισχυρές μεταδοτικές επιπτώσεις.

Η Ελλάδα πόλος έλξης για Γερμανούς συνταξιούχους

Με ένα διαφορετικό θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος ασχολείται το FOCUS Online, το οποίο εξετάζει το ειδικό φορολογικό καθεστώς του 7% στην Ελλάδα. Το γερμανικό μέσο παρουσιάζει αυτό το καθεστώς ως έναν παράγοντα που καθιστά τη χώρα ελκυστική για Γερμανούς συνταξιούχους που σκέφτονται τη μετεγκατάσταση.

Το FOCUS Online περιγράφει την Ελλάδα ως έναν προορισμό όπου «η θάλασσα είναι έξω από την πόρτα, ο γερμανικός χειμώνας πολύ μακριά – και μια εφορία που αρκείται στο 7%». Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν υπάγεται κάθε σύνταξη στον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή, ούτε εξοικονομούν όλοι χρήματα με αυτόν τον τρόπο.

Το ειδικό φορολογικό καθεστώς του 7%

Το ειδικό φορολογικό καθεστώς, το οποίο ισχύει από το 2020, προβλέπει φορολόγηση εισοδημάτων από το εξωτερικό με συντελεστή 7% για περίοδο έως και 15 ετών. Για να εφαρμοστεί αυτό το καθεστώς, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για τουλάχιστον πέντε από τα προηγούμενα έξι χρόνια. Σημαντικό είναι επίσης ότι οι συντάξεις των Γερμανών δημοσίων υπαλλήλων εξαιρούνται από αυτό το καθεστώς.

Σύμφωνα με το FOCUS Online, το 2023, σχεδόν 2.300 συνταξιούχοι έλαβαν τις παροχές τους από τη Γερμανική Ασφάλιση Συντάξεων στην Ελλάδα. Συνολικά, περισσότεροι από 10.000 Γερμανοί ζουν στη χώρα, όπως αναφέρει περαιτέρω το γερμανικό μέσο.

Προσοχή στις χαμηλές συντάξεις

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις χαμηλές συντάξεις, καθώς ο συντελεστής του 7% επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ, χωρίς να υπάρχει αφορολόγητο ποσό. Αυτό σημαίνει ότι εισόδημα που ενδέχεται να μην φορολογούνταν καθόλου στη Γερμανία, μπορεί στην Ελλάδα να επιβαρυνθεί με φόρο.

Το FOCUS Online αναφέρει ότι σε αδρές γραμμές, ο ενιαίος συντελεστής του 7% αρχίζει να προσφέρει πλεονέκτημα για όσους λαμβάνουν σύνταξη λίγο πάνω από 14.000 ευρώ ετησίως. Ένας ακόμα παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους ενδιαφερόμενους είναι...

Με πληροφορίες από: Topontiki