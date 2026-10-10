Η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία πρόκειται να επεκταθεί από έξι σε δέκα χρόνια. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τον Οκτώβριο τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ. Στόχος είναι η ψήφιση της διάταξης να ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ώστε η νέα ρύθμιση να ανοίξει στα μέσα του μήνα.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και τι κερδίζουν

Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ήδη ενταχθεί, ή θα ενταχθούν μέσα στον Οκτώβριο, στις 72 δόσεις. Για αυτούς, η δόση θα υπολογίζεται εκ νέου με βάση το σχέδιο ρύθμισης που επιλέγουν για το υπόλοιπο της οφειλής που τους απομένει, μειώνοντας αντίστοιχα τη μηνιαία επιβάρυνση.

Όσοι επιλέξουν να υπαχθούν από τώρα στη ρύθμιση των 72 δόσεων, με προοπτική μετάβασης εν συνεχεία στις 120 από τον Νοέμβριο, προλαμβάνουν κατασχέσεις που τυχόν δρομολογούνται σε βάρος τους. Επιπλέον, σταματούν άμεσα και όσες τυχόν έχουν ήδη ξεκινήσει, «ξεπαγώνοντας» τραπεζικούς λογαριασμούς, αναστέλλοντας πλειστηριασμούς ή άλλα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και ανακτώντας τον έλεγχο στη μισθοδοσία και στην περιουσία τους.

Μειωμένες δόσεις και επιμήκυνση αποπληρωμής

Με 120 δόσεις και με έως και 40% χαμηλότερη καταβολή κάθε μήνα σε σχέση με την υφιστάμενη έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, περισσότεροι οφειλέτες θα μπορούν με μεγαλύτερη ασφάλεια να εξυπηρετούν τις παλαιές και νέες οφειλές τους. Το ποσό της δόσης θα είναι αισθητά μικρότερο, ξεκινώντας από 30 ευρώ τον μήνα.

Η αλλαγή δίνει στους οφειλέτες επιπλέον τέσσερα χρόνια αποπληρωμής, καθώς η διάρκεια της ρύθμισης ανεβαίνει έως τη δεκαετία. Για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, η μηνιαία καταβολή μπορεί να μειωθεί σχεδόν κατά 40% σε σχέση με το υφιστάμενο σχέδιο ρύθμισης των 72 δόσεων, διευκολύνοντας τους οφειλέτες να τηρήσουν με συνέπεια το πρόγραμμα πληρωμών που θα επιλέξουν.

Ενδεικτικά, για χρέος 3.600 ευρώ, η επιμήκυνση από 72 σε 120 δόσεις μπορεί να μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση από 50 σε 30 ευρώ. Το ποσό αυτό βαρύνεται με επιτόκιο 5,84%, ίδιο με αυτό που ισχύει και στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Ο λόγος της επέκτασης και το εύρος της ρύθμισης

Την επέκταση των 72 σε 120 δόσεις επέβαλε η παράταση και η ένταση της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κρίση «επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια».

Το νέο πλαίσιο στοχεύει να καλύψει παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Αυτό διευρύνει κατά ένα έτος το όριο της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία κάλυπτε χρέη έως το τέλος του 2023.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr