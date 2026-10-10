Η Prodea Investments δρομολογεί επενδύσεις 346 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχεία και πολυτελείς κατοικίες

Η Prodea Investments επιχειρεί να αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο όμιλος μετατοπίζει σταδιακά το επενδυτικό του βάρος από τα παραδοσιακά εμπορικά ακίνητα προς ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών και πολυτελείς κατοικίες.

Μέσω της θυγατρικής της, Mediterranean Hospitality Venture (MHV), η Prodea Investments δρομολογεί νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 346 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις κατευθύνονται σε επιλεγμένες περιοχές στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, με βασικό στόχο την αύξηση της συνολικής αξίας του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου.

Στρατηγική ανάπτυξης στην πολυτελή φιλοξενία

Η Prodea Investments έχει θέσει ως φιλόδοξο στόχο να καταστεί ένας από τους κορυφαίους επενδυτές στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει μια σταδιακή μετατόπιση του ενδιαφέροντος και των πόρων της εταιρείας.

Αντί να εστιάζει αποκλειστικά στα εμπορικά ακίνητα, η Prodea στρέφεται πλέον ενεργά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών, καθώς και στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών. Μέσω της Mediterranean Hospitality Venture (MHV), ο όμιλος επιδιώκει να αυξήσει την αξία του ξενοδοχειακού του χαρτοφυλακίου, ξεπερνώντας το ποσό των 1,23 δισ. ευρώ.

Το υφιστάμενο και το μελλοντικό χαρτοφυλάκιο

Σήμερα, η MHV διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο εννέα ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες έχουν συνολική δυναμικότητα 1.253 δωματίων. Η τρέχουσα αξία αυτών των μονάδων υπολογίζεται περίπου στα 671 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη βάση για τις μελλοντικές αναπτύξεις.

Ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει ότι, με την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και την πλήρη ωρίμανση των νέων επενδύσεων, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου θα μπορούσε να φτάσει τα 1,23 δισ. ευρώ έως το έτος 2032. Η αύξηση αυτή δεν θα προέλθει μόνο από την προσθήκη νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αλλά και από την αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων, τη βελτίωση των λειτουργικών τους επιδόσεων και την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών.

Κατανομή επενδύσεων και διπλή πηγή εσόδων

Το συνολικό ποσό των 346 εκατ. ευρώ που έχει δρομολογηθεί για επενδύσεις κατανέμεται σε δύο βασικούς τομείς. Ειδικότερα, τα 252 εκατ. ευρώ προορίζονται για την ανάπτυξη και αναβάθμιση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, ενισχύοντας την παρουσία του ομίλου στον κλάδο της φιλοξενίας.

Τα υπόλοιπα 94 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευτεί για οικιστικές αναπτύξεις υψηλών προδιαφήσεων. Το μοντέλο που προωθεί η MHV είναι υβριδικό, συνδυάζοντας τη λειτουργία ξενοδοχείων με την πώληση πολυτελών κατοικιών. Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί δύο διαφορετικές και συμπληρωματικές πηγές εσόδων για τον όμιλο.

Επενδύσεις σε πολυτελείς κατοικίες

Στο οικιστικό χαρτοφυλάκιο της MHV περιλαμβάνονται περίπου 18.000 τετραγωνικά μέτρα προς ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση των έργων, η εκτιμώμενη αξία πωλήσεων αυτών των κατοικιών αναμένεται να φτάσει τα 207,5 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας το δυναμικό του συγκεκριμένου τομέα.

Η μέση προβλεπόμενη τιμή πώλησης διαμορφώνεται στα 11.400 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε συγκεκριμένα ακίνητα, όπως αυτά που βρίσκονται στη Λεμεσό της Κύπρου, οι τιμές αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 20.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτά τα επίπεδα τιμών αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική στόχευση της εταιρείας σε αγοραστές υψηλών εισοδημάτων, κυρίως από τη διεθνή αγορά.

Γεωγραφική στόχευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Οι νέες επενδύσεις της Prodea Investments, μέσω της MHV, εκτείνονται γεωγραφικά σε τρεις χώρες: την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία. Η επιλογή αυτών των περιοχών υποδηλώνει μια εστίαση σε αγορές με υψηλό τουριστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, το επενδυτικό ενδιαφέρον του ομίλου επικεντρώνεται σε τρεις δημοφιλείς και αναπτυσσόμενες περιοχές. Αυτές είναι το Πόρτο Χέλι, η Πάρος και η Μήλος, νησιά και περιοχές γνωστές για την ομορφιά τους και την προσέλκυση επισκεπτών υψηλών απαιτήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki