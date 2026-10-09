Συμφωνία Ρωσίας-ΗΠΑ για διάθεση εκατομμυρίων τόνων ντίζελ στις αγορές

Ποσότητες ντίζελ που ξεπερνούν συνολικά τα 4,8 εκατομμύρια τόνους αναμένεται να διαθέσει η Ρωσία στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε τη συμφωνία την Παρασκευή, 9/10, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία περιέγραψε ως «ιδιαίτερα επιτυχημένη».

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για το ντίζελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα διοχετεύσει σημαντικές ποσότητες ντίζελ τόσο στην αμερικανική όσο και στην ευρύτερη διεθνή αγορά. Η συνολική ποσότητα που αναμένεται να διατεθεί ξεπερνά τα 4,8 εκατομμύρια τόνους, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς.

Η συμφωνία αυτή προέκυψε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο πρόεδροι, Τραμπ και Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνομιλία τους ως «ιδιαίτερα επιτυχημένη», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.

Σταδιακή διάθεση ποσοτήτων στις αγορές

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τραμπ, η πρώτη παράδοση ντίζελ από τη Ρωσία θα αφορά περισσότερους από 300.000 τόνους. Αυτή η αρχική ποσότητα θα διατεθεί άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, σηματοδοτώντας την έναρξη της υλοποίησης της συμφωνίας.

Για τον μήνα Νοέμβριο, προβλέπεται η διάθεση επιπλέον 500.000 τόνων ντίζελ. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει η διάθεση μιας νέας ποσότητας, που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τόνους. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε σε ανάρτησή του ότι, ανάλογα με την κατάσταση των διυλιστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ.

Προσδοκίες για τις τιμές και ρυθμιστικές κινήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η διάθεση των ρωσικών ποσοτήτων ντίζελ, θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του καυσίμου. Συγκεκριμένα, προέβλεψε ότι οι τιμές θα φτάσουν «σε επίπεδα ρεκόρ», προσφέροντας ανακούφιση στους καταναλωτές και τις αγορές.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προχωρήσει στην έκδοση γενικής άδειας. Η άδεια αυτή αφορά συναλλαγές που σχετίζονται με την πώληση, την παράδοση, την εκφόρτωση και την εισαγωγή ντίζελ ρωσικής προέλευσης. Η ισχύς της συγκεκριμένης άδειας εκτείνεται έως τις 7 Απριλίου 2027.

Η ρωσική πλευρά επιβεβαιώνει τη συνεργασία

Τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών υπογράμμισε και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι «η συνεργασία Ρωσίας και ΗΠΑ στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει ολόκληρο τον κόσμο».

Ο Ντμίτριεφ επιβεβαίωσε, παράλληλα, την επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «ο πρόεδρος Πούτιν και ο πρόεδρος Τραμπ μόλις είχαν μια επιτυχημένη τηλεφωνική συνομιλία», επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και την κοινή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki