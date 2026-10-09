Η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και αυξάνει το επίδομα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων, με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την επόμενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση στοχεύει στη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ενόψει του δύσκολου χειμώνα που έρχεται, απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή η επιδότηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πιθανότατα θα κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 λεπτών ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος των νέων κυβερνητικών μέτρων που θα ενεργοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Οι σχετικές ανακοινώσεις δεν γίνονται από τώρα, καθώς αναμένεται να διαμορφωθούν οι τιμές στην αγορά πριν οριστικοποιηθούν τα μέτρα.

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

Παράλληλα με την επιδότηση στο πετρέλαιο, προβλέπεται και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται σε περίπου 20% και θα αφορά όλους τους δικαιούχους. Το επίδομα αναμένεται να ενεργοποιηθεί από την επόμενη εβδομάδα, προσφέροντας άμεση οικονομική ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο στήριξης που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της στήριξης των ευάλωτων πολιτών κατά τη διάρκεια του δύσκολου χειμώνα.

Παράταση επιδότησης για το ντίζελ

Εκτός από τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, εξετάζεται και η παράταση της κρατικής επιδότησης για το ντίζελ. Η επιδότηση αυτή ανέρχεται σε 15 λεπτά ανά λίτρο και το ενδεχόμενο παράτασής της εξετάζεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή θα προσφέρει περαιτέρω ανακούφιση στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν ντίζελ κίνησης.

Οι παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της κυβερνητικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αυξήσεων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά, προσαρμόζοντας τα μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες.

Διαβουλεύσεις για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

Στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών για την αναχαίτιση της ακρίβειας, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την αγορά. Οι συζητήσεις αυτές αφορούν την επέκταση της συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού. Στόχος είναι η συμφωνία αυτή να παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «καταφέραμε και κρατήσαμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ». Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανές ανατιμήσεις στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό, ανέφερε ότι «θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, θα ζητήσουμε να το κάνουνε», τονίζοντας την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια.

Στήριξη του βιομηχανικού ρεύματος

Πέρα από τα μέτρα για τα νοικοκυριά, προβλέπεται και στήριξη για τον βιομηχανικό τομέα. Η επιδότηση στο βιομηχανικό ρεύμα αναμένεται να καταβληθεί στις αρχές του 2027. Αυτή η παρέμβαση αφορά ένα διαφορετικό χρονικό πλαίσιο και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να στηριχθούν οι ευάλωτοι. Για τον σκοπό αυτό, ζητήθηκε από όλους να συνεισφέρουν, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται μικρότερα περιθώρια κέρδους, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή.

Με πληροφορίες από: Reader