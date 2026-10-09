Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα συμφώνησαν για τη μείωση των εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων

Μια συμφωνία-ορόσημο επιτεύχθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, με στόχο τη μείωση στο μισό των πωλήσεων υβριδικών αυτοκινήτων στην Ένωση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω ανησυχιών ότι η αυξημένη εισροή κινεζικών οχημάτων θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τμήματα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως την πρώτη του είδους της, τονίζοντας το αποτέλεσμα των «έντονων» διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με την Κίνα από τον Ιούνιο.

Επίτευξη συμφωνίας-ορόσημο

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο οικονομικών δυνάμεων. Ο κύριος στόχος των διαπραγματεύσεων ήταν ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο ανέρχεται σε 1,18 δισεκατομμύρια ευρώ την ημέρα, ποσό που έχει προκαλέσει αυξανόμενες εντάσεις. Ο επίτροπος Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι η συμφωνία «ανοίγει την προοπτική μείωσης των εξαγωγών [υβριδικών] της Κίνας κατά περισσότερο από το μισό».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του επιτρόπου, η μείωση αυτή θα μεταφραστεί σε «αρκετά εκατομμύρια» λιγότερα υβριδικά αυτοκίνητα με δυνατότητα σύνδεσης και μπαταρίας που θα εξάγονται στην ΕΕ τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κίνα αποδέχεται να μετριάσει τις εξαγωγές της χωρίς να προηγηθεί φάση εμπορικής έντασης, όπως οι συνήθεις έρευνες που απαιτούνται πριν από τη θέσπιση μέτρων διασφάλισης βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Οι λόγοι πίσω από τις διαπραγματεύσεις

Η Ευρώπη έχει δεχθεί μια «κατάκλυση» κινεζικών αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων τόσο υβριδικών όσο και αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV). Αυτή η εισροή απειλεί ευθέως τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, δημιουργώντας ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα υβριδικά οχήματα, τα οποία συνδυάζουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης με μια μικρή μπαταρία, πωλούνται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες ως ένα μεταβατικό βήμα προς τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Ο επίτροπος Σέφτσοβιτς επεσήμανε ότι οι Κινέζοι έχουν αναγνωρίσει την αυξανόμενη πολιτική πίεση σε κάθε κράτος μέλος της Ευρώπης. Η πίεση αυτή οφείλεται στον κίνδυνο «κυριολεκτικά χιλιάδων απωλειών θέσεων εργασίας» λόγω της εισροής φθηνών εισαγωγών από την Κίνα, όχι μόνο στον τομέα των αυτοκινήτων, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως τα χημικά προϊόντα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Η σημασία της κίνησης και τα επόμενα βήματα

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «αναμένουν σαφώς πολύ γρήγορη δράση» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα γεγονός που, όπως δήλωσε ο Σέφτσοβιτς, αναγνωρίστηκε από τους Κινέζους. Ο επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίησή του, λέγοντας ότι «οι Κινέζοι εταίροι εκτίμησαν αυτό το πολύ ισχυρό πολιτικό επιχείρημα και, ως εκ τούτου, μπορούμε να προχωρήσουμε μέσω της διαπραγματευμένης λύσης».

Παρά την επιτυχία της συμφωνίας, ο Σέφτσοβιτς τόνισε ότι «αυτό απέχει πολύ από το τέλος. Είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα, αλλά μόνο ένα πρώτο βήμα». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο, όπου είχε ταξιδέψει για να συνομιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του. Ο επίτροπος είχε δώσει «τόση έμφαση» στις διαπραγματεύσεις, καθώς θεωρεί «πολύ δύσκολο να σταματήσει» ένας εμπορικός πόλεμος από τη στιγμή που κηρύσσεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki