Νέα κάρτα σίτισης: Ενεργοποιείται τον Νοέμβριο με αυστηρές προϋποθέσεις και αναδρομικά

Η επισιτιστική βοήθεια για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) επιστρέφει από τον Νοέμβριο σε νέα μορφή, μέσω προπληρωμένων ψηφιακών καρτών. Το νέο πρόγραμμα, το οποίο ενεργοποιείται τον Νοέμβριο, αφορά 116.000 νοικοκυριά, ενώ παράλληλα αφήνει εκτός χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά. Η παροχή υπόσχεται αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου 2024, όμως οι όροι θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις για την καταβολή των αναδρομικών.

Ενεργοποίηση και εύρος του προγράμματος

Μετά από μια πολύμηνη καθυστέρηση, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά στην ενεργοποίηση των νέων vouchers. Το παλαιό πρόγραμμα ΤΕΒΑ είχε «παγώσει» από τον Μάρτιο του 2024, δημιουργώντας ένα κενό στην παροχή επισιτιστικής βοήθειας. Η νέα μορφή της ενίσχυσης, μέσω ψηφιακών καρτών, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Νοέμβριο.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες σίτισης, ωστόσο ο αριθμός των νοικοκυριών που θα επωφεληθούν ανέρχεται σε μόλις 116.000. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος των φτωχών νοικοκυριών της χώρας θα μείνει εκτός αυτής της ενίσχυσης, καθώς οι προϋποθέσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Οι προϋποθέσεις για τα αναδρομικά

Η καταβολή των αναδρομικών ποσών, που αφορούν την περίοδο από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2026, δεν θα είναι οριζόντια. Για να λάβει κάποιος δικαιούχος τόσο τα αναδρομικά όσο και την τρέχουσα επιδότηση, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτον, θα πρέπει να ήταν δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

Δεύτερον, είναι απαραίτητο να είχε επιλέξει το ειδικό κουτάκι για την επισιτιστική βοήθεια κατά την υποβολή της αίτησής του για το ΕΕΕ. Τέλος, ο δικαιούχος πρέπει να παραμένει ενεργός δικαιούχος του ΕΕΕ τον μήνα ενεργοποίησης της κάρτας, δηλαδή τον Νοέμβριο. Μόνο υπό αυτές τις συνθήκες θα λάβει τη συνολική ενίσχυση.

Ποιοι χάνουν τα αναδρομικά και ποιοι μένουν εκτός

Οι όροι του νέου προγράμματος δημιουργούν δύο μεγάλες κατηγορίες αποκλεισμένων από τα αναδρομικά ή και από ολόκληρο το πρόγραμμα. Μια πρώτη ομάδα που χάνει τα αναδρομικά είναι όσοι ήταν δικαιούχοι του ΕΕΕ καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά είτε ξέχασαν είτε δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στην επισιτιστική βοήθεια. Αυτοί οι πολίτες θα λάβουν την κάρτα από τον Νοέμβριο και μετά, χάνοντας οριστικά τα αναδρομικά που αντιστοιχούν σε 2,5 έτη.

Μια ακόμη πιο ευρεία κατηγορία που μένει εντελώς εκτός του προγράμματος είναι όσοι λάμβαναν ΕΕΕ το 2024 ή το 2025 και είχαν αιτηθεί επισιτιστική βοήθεια, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι πλέον δικαιούχοι του ΕΕΕ σήμερα. Για παράδειγμα, μια οριακή αύξηση στο εισόδημά τους μπορεί να τους έχει αποκλείσει. Αυτοί οι πολίτες δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ από τα αναδρομικά που δικαιούνταν για το διάστημα που ήταν άποροι.

Η λειτουργία των ψηφιακών vouchers

Η διαδικασία ένταξης στο νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας θα γίνεται αυτόματα. Δεν θα απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης ή επιπρόσθετων δικαιολογητικών σε κάποια νέα πλατφόρμα, καθώς η διαχείριση θα πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου συστήματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία για τους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι κάρτες σίτισης θα έχουν τη μορφή ηλεκτρονικού ή ψηφιακού κουπονιού (voucher), το οποίο θα φέρει μοναδικό barcode ή αριθμό. Κάθε voucher θα πιστώνεται με ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες για ένα διάστημα 6 μηνών. Εφόσον ο δικαιούχος συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις του ΕΕΕ, η κάρτα θα επαναφορτίζεται αυτόματα. Το ποσό που θα πιστώνεται μπορεί να εξαργυρωθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία φόρτισης, ακόμη κι αν στο μεταξύ ο πολίτης παύσει να είναι δικαιούχος του ΕΕΕ.

Τι μπορούν να αγοράσουν οι δικαιούχοι

Οι προπληρωμένες ψηφιακές κάρτες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά συγκεκριμένων ειδών. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τρόφιμα, καθώς και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Σε αυτά περιλαμβάνονται καθαριστικά προϊόντα και είδη προσωπικής υγιεινής, καλύπτοντας ένα φάσμα καθημερινών αναγκών.

Οι αγορές θα μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που θα έχουν ενταχθεί σε ένα ειδικό Μητρώο Παρόχων. Σε αυτό το μητρώο αναμένεται να περιλαμβάνονται σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Με πληροφορίες από: Topontiki