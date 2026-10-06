Η κλήρωση του Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί και τα 120 εκατομμύρια ευρώ

Η κλήρωση του Eurojackpot πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, μοιράζοντας το ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα είναι οι 7, 12, 19, 28, 50, καθώς και οι αριθμοί Eurojackpot 1 και 6. Η διαδικασία διεξήχθη στις 21:15 ώρα Ελλάδος, στο Ελσίνκι, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων παικτών.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης της Τρίτης

Στη σημερινή κλήρωση του Eurojackpot, η οποία έφερε τον αριθμό 269 σύμφωνα με μία αναφορά, ή 270 σύμφωνα με άλλη, οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα είναι οι εξής: 7, 12, 19, 28, 50. Επιπλέον, οι αριθμοί Eurojackpot που κληρώθηκαν είναι το 1 και το 6. Το συνολικό ποσό που μοιράζει η κλήρωση ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Η κλήρωση διεξήχθη στις 21:15 ώρα Ελλάδος, με τα βίντεο των κληρώσεων να είναι διαθέσιμα στο κανάλι του Eurojackpot στο YouTube, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού σε μαγνητοσκόπηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία για να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα.

Το Eurojackpot στην Ελλάδα και οι διεθνείς συμμετοχές

Στο Eurojackpot συμμετέχουν συνολικά 19 χώρες, μεταξύ των οποίων πλέον και η Ελλάδα. Το παιχνίδι μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατομμύρια ευρώ, μέσω συνεχόμενων τζακ ποτ. Αυτό καθιστά το Eurojackpot ένα από τα μεγαλύτερα λαχεία στην Ευρώπη.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν, υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Ωστόσο, στην Ελλάδα καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, ειδικά για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς. Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ, καθώς και μέσω της πλατφόρμας allwyn.gr.

Οδηγίες συμπλήρωσης δελτίου και τρόποι παιχνιδιού

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Για να κερδίσει κανείς, πρέπει να κάνει 5 σωστές προβλέψεις στο πρώτο πεδίο αριθμών, το οποίο περιλαμβάνει αριθμούς από το 1 έως το 50. Παράλληλα, πρέπει να βρει 2 αριθμούς στο δεύτερο πεδίο, το οποίο έχει αριθμούς από το 1 έως το 12.

Κάθε στήλη του δελτίου απαιτεί από τους παίκτες να συμπληρώσουν τουλάχιστον 5 αριθμούς από το 1 έως το 50 στο πρώτο πεδίο και τουλάχιστον 2 αριθμούς από το 1 έως το 12 στο δεύτερο πεδίο. Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο, οι παίκτες κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Επιπλέον επιλογές και κόστος συμμετοχής

Οι παίκτες του Eurojackpot έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διάφορους τρόπους παιχνιδιού. Μπορούν να επιλέξουν πλήρες ή τυποποιημένο σύστημα, να χρησιμοποιήσουν την τυχαία επιλογή αριθμών, να συμμετάσχουν σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο. Αυτές οι επιλογές παρέχουν ευελιξία στους συμμετέχοντες.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά έξι στήλες. Το κόστος κάθε μίας στήλης ανέρχεται στα 2,5 ευρώ. Αυτό επιτρέπει στους παίκτες να επιλέξουν τον αριθμό των στηλών που επιθυμούν να συμπληρώσουν, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και το διαθέσιμο ποσό.

Πρόγραμμα κληρώσεων και προθεσμίες

Οι κληρώσεις του Eurojackpot πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, δύο φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, διεξάγονται κάθε Τρίτη στις 21:15 ώρα Ελλάδος και κάθε Παρασκευή στις 21:00 ώρα Ελλάδος. Οι παίκτες έχουν αρκετό χρόνο για να συμπληρώσουν τα δελτία τους.

Η κατάθεση των δελτίων για κάθε κλήρωση ολοκληρώνεται στις 19:00 την ημέρα της κλήρωσης. Είναι σημαντικό οι παίκτες να τηρούν αυτή την προθεσμία για να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι και να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τα μεγάλα κέρδη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader