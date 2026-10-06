Τις φήμες περί ρήξης και οικονομικών διαφορών ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα διέψευσε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ο κ. Δημητρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι οι δύο καλλιτέχνες δεν πρόκειται να βρεθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων, καθώς το αίτημα του τραγουδιστή έχει ήδη ικανοποιηθεί. Τόνισε, μάλιστα, ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.

Διευκρινίσεις για την απουσία από το ΟΑΚΑ

Ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στις φήμες που κυκλοφόρησαν σχετικά με τσακωμό των δύο καλλιτεχνών στα καμαρίνια, πριν από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι φήμες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επεσήμανε ότι οι λόγοι για τους οποίους ο Νίκος Καρβέλας δεν έδωσε το «παρών» στη συναυλία ήταν προσωπικοί. Οι λόγοι αυτοί, όπως διευκρίνισε, είναι άσχετοι με όλα όσα λέγονται και γράφονται, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεση με διαφωνίες ή εντάσεις μεταξύ τους.

Οικονομικές διευθετήσεις και το ποσό των 300.000 ευρώ

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση υπογράμμισε ότι δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία παραγωγής και τον κύριο Καρβέλα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Καμία» τέτοια διαφορά δεν υπάρχει.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι καταβλήθηκαν στον κύριο Καρβέλα περίπου 300.000 ευρώ. Το ποσό αυτό δόθηκε από την εταιρεία παραγωγής της κυρίας Κούστα, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τον δικηγόρο, επιβεβαιώνει ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις έχουν τακτοποιηθεί.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ και οι οικονομικές της επιπτώσεις

Αναφορικά με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, την οποία παρακολούθησαν 95.000 άτομα, ο κ. Δημητρακόπουλος έκανε μια σημαντική διευκρίνιση. Τόνισε ότι η συναυλία αυτή όχι μόνο δεν απέφερε κέρδη, αλλά είχε και μεγάλη ζημία.

«Οικονομικές αξιώσεις επί ανύπαρκτων κερδών δεν μπορούν να υπάρξουν», δήλωσε ο δικηγόρος, εξηγώντας ότι, δεδομένου του αρνητικού οικονομικού αποτελέσματος, δεν μπορεί να υπάρξει βάση για περαιτέρω οικονομικές διεκδικήσεις που να σχετίζονται με κέρδη από την εκδήλωση. Επίσης, υπογράμμισε ότι ό,τι είχε συμφωνηθεί μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα έχει τηρηθεί πλήρως.

Κάλεσμα για φιλική επίλυση και το μέλλον της συνεργασίας

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι όσο είναι ο ίδιος δικηγόρος, αποκλείεται η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας να οδηγηθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Δήλωσε πως δεν υπάρχει ούτε εξώδικο ούτε αγωγή.

Απηύθυνε κάλεσμα στον Νίκο Καρβέλα, λέγοντας: «Αν ο κύριος Καρβέλας έχει κάποια αξίωση ή κάποιο παράπονο ας με πάρει τηλέφωνο και θα μιλήσουμε φιλικά για να το λύσουμε. Αν δεν θέλει ο ίδιος να με πάρει, ας με πάρει ο δικηγόρος του». Πρόσθεσε ότι «Δεν είμαστε για εξώδικα», τονίζοντας την επιθυμία για φιλική επίλυση τυχόν παρεξηγήσεων.

Σημαντικό γεγονός και αδιάσπαστη καλλιτεχνική σχέση

Ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε επίσης σε ένα επερχόμενο γεγονός, επισημαίνοντας ότι στις 27 και 28 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα κάτι «πολύ σημαντικό για τα δεδομένα της Αθήνας» με την Άννα Βίσση. Για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, όπως τόνισε, είναι απαραίτητη η παρουσία του Νίκου Καρβέλα δίπλα τους, κάτι που ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας γνωρίζει.

Ο δικηγόρος αρνήθηκε να σχολιάσει το πώς νιώθει η Άννα Βίσση, χαρακτηρίζοντας αυτά τα δεδομένα προσωπικά. Κατέληξε τονίζοντας ότι οι δύο καλλιτέχνες δεν είναι αντίδικοι ούτε θα γίνουν στο μέλλον, αλλά αποτελούν ένα «ζευγάρι καλλιτεχνικό και όσο ζουν θα είναι μαζί».

Με πληροφορίες από: Topontiki