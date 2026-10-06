Τέλος οι ερωτήσεις για προηγούμενο μισθό: Τι αλλάζει στις προσλήψεις από το 2026

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων για εργασία και στη διαπραγμάτευση των αποδοχών, καθώς από την 1η Νοεμβρίου 2026 οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τον μισθό της θέσης που διεκδικούν. Παράλληλα, οι εργοδότες δεν θα μπορούν πλέον να ρωτούν τους υποψηφίους για τις τρέχουσες ή προηγούμενες αποδοχές τους. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Το νέο πλαίσιο μισθολογικής διαφάνειας

Οι παραπάνω αλλαγές αποτελούν μέρος του νέου πλαισίου μισθολογικής διαφάνειας, οι βασικές διατάξεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026. Οι ρυθμίσεις αυτές ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία μέσω του νόμου 5316/2026, ο οποίος υιοθετεί τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Ο πρωταρχικός στόχος του νέου πλαισίου είναι ο περιορισμός των διακρίσεων στις αποδοχές και η προώθηση της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Η παρέμβαση αυτή ξεκινά από το στάδιο της αναζήτησης προσωπικού και επεκτείνεται και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, όπου τυχόν μισθολογικές διαφορές θα πρέπει να αιτιολογούνται με συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια.

Υποχρεωτική γνωστοποίηση αποδοχών

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, οι αγγελίες εργασίας δεν θα μπορούν πλέον να αναφέρουν απλώς «ανταγωνιστικό μισθό» ή αποδοχές «ανάλογες των προσόντων». Αντιθέτως, θα πρέπει να γνωστοποιείται εξαρχής η αμοιβή ή το εύρος αυτής. Μαζί με τις αποδοχές, θα πρέπει να αναφέρονται και οι σχετικές διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας, εφόσον αυτή εφαρμόζεται για τη συγκεκριμένη θέση.

Αυτή η υποχρέωση ενημέρωσης επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο να αξιολογήσει εγκαίρως αν η προσφερόμενη αμοιβή ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αποφασίσει αν έχει νόημα να συνεχίσει τη διαδικασία επιλογής ή αν θα χάσει άσκοπα τον χρόνο του.

Τρόπος και χρόνος ενημέρωσης

Η γνωστοποίηση του μισθού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε αγγελία πρέπει να περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει γραπτώς ή προφορικά, για παράδειγμα μέσω email ή τηλεφωνικά. Το κρίσιμο είναι να παρέχεται σε εύλογο χρόνο πριν από τη συνέντευξη. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται συνέντευξη, η ενημέρωση πρέπει να προηγείται της σύναψης της σύμβασης εργασίας.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν προσδιορίσει τις αποδοχές της θέσης πριν ξεκινήσουν τις επαφές με τους υποψηφίους. Για τους αναζητούντες εργασία, η αλλαγή αυτή αναμένεται να μειώσει τις άσκοπες συναντήσεις και να διευκολύνει τη σύγκριση των επαγγελματικών προτάσεων.

Απαγόρευση ερωτήσεων για μισθολογικό ιστορικό

Η απαγόρευση της αναζήτησης του μισθολογικού ιστορικού των υποψηφίων αφορά κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του εργοδότη. Αυτό περιλαμβάνει τους υπευθύνους προσλήψεων, τις εταιρείες αναζήτησης προσωπικού και τους εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν την επιλογή υποψηφίων. Η απαγόρευση αυτή ισχύει σε όλη την επικοινωνία που αφορά την πρόσληψη, διασφαλίζοντας ότι οι ίδιες ερωτήσεις δεν θα μεταφέρονται απλώς από το ένα στάδιο στο άλλο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr