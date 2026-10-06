Αυξημένη κατά 4,3% η επιβατική κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το 9μηνο του 2026

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανακοίνωσε σημαντική αύξηση στην επιβατική του κίνηση κατά το εννεάμηνο του 2026. Συνολικά, διακινήθηκαν 27,31 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 4,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, το 2025. Η θετική αυτή πορεία αφορά τόσο τις πτήσεις εσωτερικού όσο και τις διεθνείς συνδέσεις, υπογραμμίζοντας τη δυναμική ανάπτυξη του αεροδρομίου.

Σημαντική άνοδος στο εννεάμηνο του 2026

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η συνολική επιβατική κίνηση για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026 ανήλθε σε 27,31 εκατομμύρια επιβάτες. Αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός καταγράφει μια αξιοσημείωτη αύξηση 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη εννεάμηνη περίοδο του 2025, δείχνοντας μια σταθερή δυναμική στην κίνηση των επιβατών.

Η άνοδος αυτή δεν περιορίστηκε σε μία μόνο κατηγορία, αλλά ήταν ευρεία και παρατηρήθηκε τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή επιβατική κίνηση. Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση που αφορά τις πτήσεις εσωτερικού παρουσίασε αύξηση κατά 4,2%, ενώ οι επιβάτες που ταξίδεψαν σε διεθνείς προορισμούς ή προέρχονταν από αυτούς, σημείωσαν άνοδο 4,3%.

Αύξηση και στον αριθμό των πτήσεων

Παράλληλα με την ενισχυμένη επιβατική κίνηση, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε και μια αντίστοιχη αύξηση στον αριθμό των πτήσεων που εξυπηρέτησε. Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2026, ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε σε 227.173.

Ο συγκεκριμένος αριθμός πτήσεων σηματοδοτεί μια αύξηση της τάξης του 3,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Αναλυτικότερα, οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο 4,6%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν μια αύξηση 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, συμβάλλοντας αμφότερες στην ενισχυμένη δραστηριότητα του αεροδρομίου.

Η πορεία του Σεπτεμβρίου 2026

Εστιάζοντας στον μήνα Σεπτέμβριο του 2026, η επιβατική κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» διαμορφώθηκε σε 3,6 εκατομμύρια επιβάτες. Αυτό το μέγεθος αντικατοπτρίζει μια αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, διατηρώντας τη θετική δυναμική που παρατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του εννεαμήνου.

Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση συνέχισαν να παρουσιάζουν άνοδο και τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, η εγχώρια κίνηση υπερέβη τα επίπεδα του 2025 κατά 3,1%, ενώ η διεθνής κίνηση σημείωσε μια αύξηση 3,6%, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη κινητικότητα των ταξιδιωτών.

Προκλήσεις και εργασίες αναβάθμισης

Η θετική επίδοση του Σεπτεμβρίου επετεύχθη παρά τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετώπισε το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του μήνα. Μία από αυτές ήταν η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια, ένας παράγοντας που συχνά επηρεάζει τις ταξιδιωτικές ροές και τη γενικότερη αεροπορική κίνηση.

Επιπλέον, εντός του Σεπτεμβρίου, υπήρξε μια προγραμματισμένη διακοπή χρήσης του ενός διαδρόμου προσαπογείωσης. Αυτή η διακοπή διήρκεσε για χρονικό διάστημα δύο ημερών και οφειλόταν σε απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών του αεροδρομίου.

Με πληροφορίες από: News.gr