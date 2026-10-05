Αντιδράσεις για τον Σταμάτη Γονίδη μετά το καλωσόρισμα στον Ηλία Κασιδιάρη

Οργή και σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε ο Σταμάτης Γονίδης σε πολλούς θαμώνες του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, όταν διέκοψε το πρόγραμμά του. Ο 68χρονος καλλιτέχνης καλωσόρισε τον πρόσφατα αποφυλακισθέντα Ηλία Κασιδιάρη, πρώην ηγετικού στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Το περιστατικό οδήγησε σε έντονη κριτική και συζητήσεις.

Το καλωσόρισμα από τη σκηνή

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Σταμάτης Γονίδης απευθύνθηκε στον Ηλία Κασιδιάρη, αποκαλώντας τον «φίλο» του. Ο τραγουδιστής θέλησε να τον ευχαριστήσει δημοσίως για την επιλογή του να γιορτάσει την αποφυλάκισή του στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο. Μάλιστα, του ευχήθηκε να δει να πραγματοποιούνται όλα τα όνειρά του.

Οι ακριβείς δηλώσεις του καλλιτέχνη από τη σκηνή ήταν: «Να χαιρετήσω τον φίλο μου, Ηλία Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρεις μπροστά σου». Αυτό το δημόσιο καλωσόρισμα προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις.

Η αντίδραση του Ηλία Κασιδιάρη και οι αποδοκιμασίες

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ανταποκρινόμενος στο καλωσόρισμα του Σταμάτη Γονίδη, εμφανίστηκε χαμογελαστός και ύψωσε τη γροθιά του. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του τραγουδιστή, δεν έμεινε χωρίς αντίδραση από το κοινό που βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο.

Από τους παρευρισκόμενους θαμώνες δεν έλειψαν οι αποδοκιμασίες, καθώς πολλοί εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους. Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί χρήστες έγραψαν ότι πρόκειται για μια «εμετική» αναγνώριση εκ μέρους του τραγουδιστή, απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η απάντηση του Σταμάτη Γονίδη μετά τις αντιδράσεις

Μετά τις δικαιολογημένες αντιδράσεις που προέκυψαν από το περιστατικό, ο Σταμάτης Γονίδης θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση. Ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι γνωστός τόσο για τις ακραίες πεποιθήσεις του όσο και για τους αλλοπρόσαλλους ισχυρισμούς του περί μεταφυσικών ικανοτήτων, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον Ηλία Κασιδιάρη.

Σύμφωνα με την εκδοχή του, απλά καλωσόρισε τυπικά κάποιον που επέλεξε το μαγαζί όπου εμφανίζεται ο ίδιος για να γιορτάσει την αποφυλάκισή του. Ο Γονίδης εμφάνισε τον εαυτό του σαν να μην κατάλαβε καν τι συνέβη και τι έκανε ο ίδιος, ενδεχομένως να μην κατάλαβε κιόλας, όπως αναφέρεται.

Οι δηλώσεις του καλλιτέχνη στο TLIFE

Σε δηλώσεις του στο TLIFE, ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε εκτενώς στο περιστατικό. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πέρασα όμορφα χθες, όπως περνάω πάντα όταν τραγουδάω. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Αποφυλακίστηκε και ήρθε να το γιορτάσει σε εμένα. Τον καλωσόρισα από τη σκηνή και του ευχήθηκα “καλός πολίτης”».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αρχική του αναφορά από τη σκηνή, όπου είχε αποκαλέσει τον Ηλία Κασιδιάρη «φίλο» του. Η μεταγενέστερη αυτή απάντηση του τραγουδιστή, περί μη προσωπικής γνωριμίας και τυπικού καλωσορίσματος, προσπάθησε να εξηγήσει τη στάση του μετά τον σάλο που προκλήθηκε.

Με πληροφορίες από: Topontiki