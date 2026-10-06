Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, με επίκεντρο μια υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο πρόεδρος ενός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας έχει αναλάβει την υπόθεση, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες και συλλήψεις. Η επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη οκτώ προσώπων που φέρεται να αποτελούσαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν τη συμμετοχή τους σε αυτήν την οργάνωση, η οποία φέρεται να προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία στον ΕΦΚΑ.

Πέρα από τον πρόεσιμο του κόμματος και τη σύζυγό του, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και άλλων ατόμων. Συγκεκριμένα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επιχειρηματίες και λογιστές, οι οποίοι φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο στο σκάνδαλο. Η δράση τους διερευνάται σε βάθος, προκειμένου να αποκαλυφθεί το εύρος της εμπλοκής τους και ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος.

Η εμπλοκή του Φίλιππου Καμπούρη

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές από ΣΚΑΪ και ΕΡΤ, ένας εκ των συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως παρουσιαστής της τηλεόρασης. Αργότερα, σύμφωνα με το OPEN, διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για τον Φίλιππο Καμπούρη, πρόεδρο του ΛΑΟΣ. Ο κ. Καμπούρης συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Η δράση της οργάνωσης, υπό την φερόμενη καθοδήγησή του, είχε ως στόχο την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η ζημία που προκλήθηκε στον οργανισμό, από τις ενέργειες που αποδίδονται στον κ. Καμπούρη και τους συνεργάτες του, εκτιμάται σε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Το σχέδιο της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρεται να είχαν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την εξαπάτηση του ΕΦΚΑ. Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, η μέθοδος που ακολουθούσαν περιλάμβανε τη δημιουργία και λειτουργία εταιρειών-βιτρίνων. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν για να ασφαλίζουν διάφορα άτομα, μεταξύ των οποίων και γνωστοί καλλιτέχνες του θεάματος, συμπεριλαμβανομένων τραγουδιστών.

Το σύστημα λειτουργούσε με τρόπο ώστε, όταν έφτανε η στιγμή να καταβληθούν οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, οι εταιρείες αυτές να κλείνουν. Με αυτόν τον τρόπο, απέφευγαν την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και άλλων υποχρεώσεων, προκαλώντας έτσι τη συσσώρευση χρεών προς τον οργανισμό. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα άτομα του θεάματος που ασφαλίζονταν είχαν γνώση της απάτης, ωστόσο το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις αρχές.

Το ύψος της ζημίας και οι εκτιμήσεις

Η συνολική ζημία που έχει υποστεί το Δημόσιο από τη δράση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης είναι σημαντική. Κατά τον σταθμό ΣΚΑΪ, η εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι αρχικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι το ποσό αυτό ενδέχεται να μην είναι το τελικό και να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νέα στοιχεία.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα σοβαρό πρόβλημα απάτης σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου, με τη συμμετοχή προσώπων από διάφορους επαγγελματικούς χώρους. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζει τις ενέργειές της για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκομένους.

Με πληροφορίες από: Reader