Η Pandora επεκτείνεται στην Ασία με νέο εργοστάσιο στο Βιετνάμ και στροφή στα εργαστηριακά διαμάντια

Η δανική εταιρεία κοσμημάτων Pandora προχωρά σε σημαντική ενίσχυση της παραγωγικής της παρουσίας στην Ασία, με την ανέγερση ενός νέου εργοστασίου στο Βιετνάμ. Η επένδυση, ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτεί παράλληλα τη διεύρυνση της δραστηριότητας του ομίλου στα διαμάντια εργαστηριακής παραγωγής. Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για γεωγραφική διαφοροποίηση και ενίσχυση της παρουσίας της στις δυναμικές ασιατικές αγορές.

Το νέο εργοστάσιο στο Βιετνάμ

Η νέα παραγωγική μονάδα της Pandora θα βρίσκεται στην πόλη Χο Τσι Μινχ του Βιετνάμ. Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο της εταιρείας που κατασκευάζεται εκτός Ταϊλάνδης, όπου μέχρι σήμερα διατηρεί τη βασική της παραγωγική βάση. Με την πλήρη λειτουργία του, το εργοστάσιο αναμένεται να αυξήσει τη συνολική παραγωγική ικανότητα της Pandora κατά περίπου 50%.

Η μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 60 εκατομμύρια κοσμήματα ετησίως, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη προβλέπεται να απασχολεί περίπου 7.000 εργαζομένους. Η επένδυση αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας για να αυξήσει την παραγωγή της και να μειώσει την εξάρτησή της από μία μόνο χώρα.

Στρατηγική ανάπτυξης στην Ασία

Η Ασία αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο ανάπτυξης για την Pandora, καθώς οι πωλήσεις στην περιοχή κατέγραψαν αύξηση κατά 10% το δεύτερο τρίμηνο. Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στην ενίσχυση της παρουσίας της στις ασιατικές αγορές, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει η Ιαπωνία, όπου το μέγεθος της δραστηριότητας της Pandora έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε διάστημα τριών ετών και συνεχίζει να αυξάνεται με υψηλούς διψήφιους ρυθμούς. Αντιθέτως, στην Κίνα η εταιρεία έχει καταγράψει υποχώρηση τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η διοίκηση της Pandora αναμένει επιστροφή σε ανάπτυξη, καθώς διαπιστώνει βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Η στροφή στα εργαστηριακά διαμάντια

Παράλληλα με την επέκταση της παραγωγικής της βάσης, ο όμιλος επενδύει περισσότερο στην κατηγορία των διαμαντιών που παράγονται σε εργαστήριο. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για οικονομικότερες επιλογές, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά διαμάντια εξόρυξης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Pandora, οι χαμηλότερες τιμές και οι περιβαλλοντικές παράμετροι αποτελούν τους κύριους λόγους για την αυξανόμενη αποδοχή των εργαστηριακών διαμαντιών, ειδικά από τους νεότερους καταναλωτές. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα διαμάντια εργαστηριακής παραγωγής συνδέονται με αισθητά χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα σε σχέση με τα διαμάντια που προέρχονται από εξόρυξη.

Βιωσιμότητα και διαφοροποίηση παραγωγής

Η νέα μονάδα στο Βιετνάμ εντάσσεται και στη στρατηγική βιωσιμότητας της Pandora. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η χρήση ανακυκλωμένου αργύρου και χρυσού στις παραγωγικές διαδικασίες, καθώς και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία του εργοστασίου.

Μέσω αυτής της επένδυσης, η Pandora επιδιώκει ταυτόχρονα να επιτύχει πολλαπλούς στρατηγικούς στόχους. Αυτοί περιλαμβάνουν την αύξηση της συνολικής παραγωγής της, τη μείωση της εξάρτησής της από μία μόνο χώρα παραγωγής και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές που παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, όπως οι ασιατικές.

Με πληροφορίες από: Topontiki