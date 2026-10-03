Εφορία: Έκπτωση έως 50% στα πρόστιμα με αποδοχή της οφειλής

Έως και 50% μπορούν να μειώσουν το πρόστιμο που προκύπτει από φορολογικό έλεγχο οι φορολογούμενοι, εφόσον επιλέξουν να αποδεχθούν την κύρια οφειλή και κινηθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Ο οδηγός της ΑΑΔΕ περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία για τις εκπτώσεις στα πρόστιμα, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του χρονικού σημείου της αποδοχής.

Το τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ένας φορολογούμενος δεν εξαρτάται μόνο από το αποτέλεσμα του ελέγχου, αλλά και από το πότε θα αποφασίσει να αποδεχθεί τον καταλογισμό και να κλείσει τη φορολογική υπόθεση. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό ψηφιακά, μέσω ειδικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

Τα τέσσερα στάδια αποδοχής και οι εκπτώσεις

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει τέσσερα διαδοχικά στάδια αποδοχής, κατά τα οποία η έκπτωση επί του προστίμου ξεκινά από 25% και μπορεί να φτάσει έως το 50%. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει θέσει σε λειτουργία μια ειδική ψηφιακή υπηρεσία για τη Δήλωση Αποδοχής Πράξεων Ελέγχου, διευκολύνοντας τους φορολογούμενους.

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που αντιμετωπίζουν φορολογικούς ελέγχους, ο χρόνος αντίδρασης είναι καθοριστικός. Η βασική αρχή είναι απλή: όσο νωρίτερα αποδεχθεί ο φορολογούμενος την οφειλή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η προβλεπόμενη μείωση του προστίμου.

Η μέγιστη έκπτωση 50% στο αρχικό στάδιο

Η μεγαλύτερη προβλεπόμενη έκπτωση, ύψους 50%, παρέχεται όταν η αποδοχή γίνει στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή πριν οριστικοποιηθεί ο καταλογισμός. Σε αυτό το σημείο, ο ελεγχόμενος έχει ήδη ενημερωθεί για τα ευρήματα της φορολογικής διοίκησης, αλλά δεν έχει περάσει ακόμα στη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής.

Για μια μικρή επιχείρηση ή έναν αυτοαπασχολούμενο, αυτή η επιλογή μπορεί να περιορίσει αισθητά το συνολικό οικονομικό βάρος. Προϋπόθεση είναι η αποδοχή της παράβασης και του καταλογισμού, καθώς και η οικονομική δυνατότητα τήρησης των όρων της διαδικασίας. Η αποδοχή δεν είναι απλώς μια δήλωση πρόθεσης, αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένες προθεσμίες και απαιτεί την εμπρόθεσμη καταβολή των προβλεπόμενων ποσών.

Μείωση έως 40% μετά την οριστική πράξη

Εάν ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί τα ευρήματα στο αρχικό στάδιο, μπορεί να επωφεληθεί από μείωση του προστίμου έως 40% μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τέλους ή εισφοράς. Σε αυτό το σημείο, ο φορολογούμενος γνωρίζει πλέον το ακριβές ποσό που του έχει καταλογιστεί.

Έχει τότε δύο βασικές επιλογές: είτε να αμφισβητήσει την πράξη, επιδιώκοντας την ακύρωση των προστίμων εφόσον δεν αποδέχεται την παράβαση, είτε να αποδεχθεί την κύρια οφειλή και να κλείσει τη διαφορά. Η επιλογή αυτή, αν και προσφέρει μικρότερη έκπτωση από το αρχικό στάδιο, εξακολουθεί να παρέχει σημαντικό όφελος σε σχέση με την πλήρη καταβολή του προστίμου.

Η σημασία της ψηφιακής πλατφόρμας

Όποιος επιθυμεί να αποδεχθεί τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και να ολοκληρώσει τη διαδικασία, πρέπει να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του myAADE, στη διεύθυνση myaade.gov.gr, καθιστώντας τη διαδικασία πιο άμεση και προσβάσιμη για τους φορολογούμενους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr