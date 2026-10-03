Ανατιμήσεις στα Airbnb: Το Ιόνιο πρωτοστατεί στην αύξηση εσόδων το εννεάμηνο

Η αγορά των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ευρύτερα γνωστή ως Airbnb, κινήθηκε σε νέα τροχιά ανατιμήσεων στην Ελλάδα κατά το εννεάμηνο του έτους. Τα νεότερα στοιχεία της αγοράς δείχνουν μια αισθητή άνοδο στη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση, παρά τη σχετική σταθεροποίηση της πληρότητας σε πανελλαδικό επίπεδο. Ιδιαίτερη δυναμική παρουσίασε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία ξεχώρισε για τις υψηλές επιδόσεις της στα έσοδα.

Η άνοδος της μέσης τιμής διανυκτέρευσης

Κατά το εννεάμηνο του έτους, η μέση τιμή διανυκτέρευσης στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σημείωσε αύξηση της τάξης του 7,9%. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 121,55 ευρώ, έναντι των 112,68 ευρώ που ήταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αυτή η άνοδος υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη τάση ανατιμήσεων στην ελληνική αγορά.

Παρά την αύξηση των τιμών, η μέση πληρότητα σε πανελλαδικό επίπεδο παρέμεινε σταθερή, καταγράφοντας οριακή μεταβολή. Η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 34,85%, σημειώνοντας μια μικρή αύξηση της τάξης του 0,8% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η σταθερότητα αυτή, σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές, συνέβαλε στην ενίσχυση των εσόδων για τους ιδιοκτήτες.

Ενίσχυση των εσόδων ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση

Σε εθνικό επίπεδο, παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στο RevPAR, δηλαδή στο έσοδο ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση. Το RevPAR ενισχύθηκε κατά 8%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα των καταλυμάτων να συνδυάζουν την πληρότητα με τις αυξημένες τιμές. Η συγκεκριμένη αύξηση υπογραμμίζει την κερδοφορία του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα.

Η ενίσχυση του RevPAR αποτελεί βασικό δείκτη της οικονομικής υγείας της αγοράς. Η άνοδος αυτή, σε συνδυασμό με τη σταθερή πληρότητα, δείχνει ότι οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων κατάφεραν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη ζήτηση και να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους, παρά τις όποιες προκλήσεις. Η αγορά φαίνεται να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, διατηρώντας την ελκυστικότητά της.

Η ισχυρή δυναμική των Ιονίων Νήσων

Ενώ η αγορά της Αθήνας εμφανίζει σημάδια ωρίμανσης, με μια μικρή υποχώρηση της πληρότητας κατά 2,7%, οι νησιωτικοί προορισμοί του Ιονίου κατέγραψαν μια ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική. Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πέτυχε διψήφια αύξηση στο RevPAR, φτάνοντας το +11,8%.

Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση στα Ιόνια Νησιά οφείλεται στον επιτυχημένο συνδυασμό της αυξημένης ζήτησης με τις υψηλότερες τιμές ανά βραδιά. Η περιοχή κατάφερε να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα διατήρησε ή αύξησε τις τιμές των διανυκτερεύσεων, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των εσόδων για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή.

Αλλαγές στον τρόπο κρατήσεων και απευθείας συμφωνίες

Μια αξιοσημείωτη δομική αλλαγή παρατηρείται και στον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους. Το μερίδιο των απευθείας κρατήσεων, γνωστών ως Direct bookings, αυξήθηκε σημαντικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των απευθείας κρατήσεων έφτασε το 10,6%.

Αυτό το ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 8,9%, ενώ το 2024 ανερχόταν στο 7,4%. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων, καθώς τους επιτρέπει να περιορίζουν τις προμήθειες που καταβάλλουν στις μεγάλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενισχύοντας έτσι τα καθαρά τους έσοδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki