Η Δίρφυς συνεργάζεται με τον Αθηναϊκό Α.Σ. Βύρωνα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027

Η εταιρεία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας με τον Αθηναϊκό Α.Σ. Βύρωνα, η οποία θα καλύψει την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Αυτή η νέα συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Δίρφυς σε χορηγικές πρωτοβουλίες που συνδέονται άμεσα με τον ελληνικό αθλητισμό. Βάσει της συμφωνίας, η εταιρεία θα αναλάβει την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων μπάσκετ Γυναικών και Ανδρών του συλλόγου σε εμφιαλωμένο νερό, για όλη τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Η ουσία της συνεργασίας

Η συνεργασία που ανακοινώθηκε αφορά δύο από τα πλέον βασικά αγωνιστικά τμήματα του Αθηναϊκού Α.Σ. Βύρωνα, αυτά του μπάσκετ Γυναικών και του μπάσκετ Ανδρών. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Δίρφυς θα είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής εμφιαλωμένου νερού, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των αθλητών και των ομάδων.

Η παροχή εμφιαλωμένου νερού από τη Δίρφυς θα καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις των αγώνων όσο και τις καθημερινές ανάγκες των δύο τμημάτων μπάσκετ του συλλόγου. Η συμφωνία έχει διάρκεια για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υποστήριξη των αθλητών.

Η διεύρυνση της παρουσίας στον αθλητισμό

Για την εταιρεία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς, η εν λόγω συνεργασία με τον Αθηναϊκό Α.Σ. Βύρωνα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διεύρυνση της παρουσίας της σε χορηγικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές έχουν ως κοινό παρονομαστή τη σύνδεση με τον ελληνικό αθλητισμό, ενισχύοντας το προφίλ της εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα.

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Δίρφυς να δραστηριοποιείται γύρω από αθλητικές διοργανώσεις και συλλόγους. Αποτελεί συνέχεια της ήδη υφιστάμενης παρουσίας της εταιρείας σε πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από αθλητικό και κοινωνικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της σε αυτούς τους τομείς.

Στήριξη τοπικών κοινωνιών και αναγνωρισιμότητα

Η Δίρφυς επιλέγει σταθερά να στηρίζει φορείς και δράσεις που έχουν άμεση σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες, και η συνεργασία με τον Αθηναϊκό Α.Σ. Βύρωνα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Η εταιρεία, με παραγωγική δραστηριότητα στην Εύβοια, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική παρουσία σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας και αθλητικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, η συμφωνία για τη σεζόν 2026-2027 εντάσσεται στη στρατηγική της Δίρφυς να ενισχύει την αναγνωρισιμότητά της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από συνεργασίες στον χώρο του αθλητισμού, συνδέοντας το εμπορικό της σήμα με αναγνωρίσιμους συλλόγους και αθλητικές διοργανώσεις, όπως ο Αθηναϊκός Α.Σ. Βύρωνα.

Η ενεργή παρουσία του Αθηναϊκού Α.Σ. Βύρωνα

Ο Αθηναϊκός Α.Σ. Βύρωνα διατηρεί μια ιδιαίτερα ενεργή και διαχρονική παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ. Η δραστηριότητα του συλλόγου εκτείνεται τόσο σε ανδρικό όσο και σε γυναικείο επίπεδο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του αθλήματος.

Αυτή η εκτεταμένη δραστηριότητα του Αθηναϊκού Α.Σ. Βύρωνα διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμα της συγκεκριμένης συνεργασίας. Η συμμετοχή του συλλόγου σε δύο βασικά αγωνιστικά τμήματα του μπάσκετ ενισχύει την προβολή της Δίρφυς και την σύνδεσή της με ένα ευρύτερο αθλητικό κοινό, ενδυναμώνοντας την αμοιβαία επωφελή σχέση των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από: Topontiki