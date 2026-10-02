Πράσινα τιμολόγια ρεύματος: Νέα άνοδος τον Οκτώβριο μετά την αύξηση της χονδρικής τιμής

Τα πράσινα ρυθμιζόμενα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος οδηγήθηκαν σε νέα άνοδο τον Οκτώβριο, έπειτα από τη σημαντική αύξηση της τιμής χονδρικής κατά 15% τον προηγούμενο μήνα. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, καθώς το αυξημένο κόστος της χονδρικής αγοράς μετακυλίεται στα τιμολόγια λιανικής. Οι εγχώριοι προμηθευτές προχώρησαν χθες σε ανακοινώσεις για τις νέες τιμές των πράσινων προϊόντων τους, σηματοδοτώντας μια γενικευμένη αναπροσαρμογή.

Η πορεία της χονδρικής τιμής

Τον Οκτώβριο, τα πράσινα ρυθμιζόμενα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασαν νέα άνοδο. Αυτή η αναπροσαρμογή έρχεται ως άμεση συνέπεια της σημαντικής αύξησης που καταγράφηκε στην τιμή χονδρικής, η οποία ανήλθε σε 15% κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα.

Πιο αναλυτικά, η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εμφάνισε εκ νέου αύξηση, διαμορφούμενη στα 155 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) τον Σεπτέμβριο. Αυτό συνιστά μια αξιοσημείωτη άνοδο σε σύγκριση με τα 133 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ίσχυαν τον Αύγουστο.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά ενέργειας

Η ανοδική πορεία της χονδρικής τιμής αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος του φυσικού αερίου. Η τιμή του φυσικού αερίου αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επηρεάζοντας έτσι την τελική τιμή.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη αύξηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που έχει αρχίσει να παρατηρείται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτή η γενικότερη τάση στην αγορά ενέργειας δίνει ώθηση στα τιμολόγια ρεύματος σε πολλές χώρες, δημιουργώντας ένα κοινό περιβάλλον ανατιμήσεων.

Η ευρωπαϊκή διάσταση και η μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές

Σε διάφορες χώρες, τόσο της Δυτικής όσο και της Ανατολικής Ευρώπης, το ημερήσιο ταμπλό των τιμών καταγράφει πλέον συχνά νούμερα που φτάνουν ακόμα και στα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτό το φαινόμενο αναδεικνύει την κοινή πορεία των τιμών στην ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποδηλώνοντας μια γενικευμένη πίεση.

Ως άμεσο επακόλουθο αυτής της ευρωπαϊκής τάσης και του αυξημένου κόστους χονδρικής, το παραπάνω κόστος μετακυλίεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στα τιμολόγια λιανικής του ρεύματος. Αυτά είναι τα τιμολόγια που καλούνται να πληρώσουν οι τελικοί καταναλωτές, βλέποντας τους λογαριασμούς τους να επηρεάζονται.

Οι ανακοινώσεις των εγχώριων προμηθευτών και το εύρος των αυξήσεων

Οι εγχώριοι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησαν χθες στην ανακοίνωση των νέων τιμών για τα πράσινα προϊόντα τους. Από τις ανακοινώσεις αυτές προκύπτει ένα εύρος αυξήσεων που εκτείνεται από το 0% έως και το 15%.

Ο μέσος όρος της αύξησης, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις, διαμορφώνεται κοντά στο 10%. Είναι χαρακτηριστικό ότι ελάχιστες εταιρείες επέλεξαν να διατηρήσουν σταθερά τα προϊόντα τους, με τη συντριπτική πλειοψηφία των προμηθευτών να προχωρά σε ανατιμήσεις.

Η οικονομική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά

Για να κατανοηθεί καλύτερα η οικονομική επίπτωση των νέων τιμολογίων, μπορεί να ληφθεί ως παράδειγμα μια μέση οικιακή κατανάλωση. Αυτή υπολογίζεται στις 330 κιλοβατώρες (KWh) σε μηνιαία βάση, ένα συνηθισμένο μέτρο για τα νοικοκυριά.

Με βάση αυτή την υποθετική κατανάλωση, προκύπτει μια συγκεκριμένη χρέωση σε ευρώ για το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Το ποσό αυτό κυμαίνεται από 53 έως 107 ευρώ, ανάλογα με το συγκεκριμένο πράσινο τιμολόγιο που έχει επιλέξει ή στο οποίο έχει ενταχθεί ο κάθε καταναλωτής.

Με πληροφορίες από: Newsit