Αύξηση κύκλου εργασιών για την Attica Group στο α' εξάμηνο, παρά τη μείωση δρομολογίων

Η Attica Group κατέγραψε αύξηση στον κύκλο εργασιών της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, φτάνοντας τα 329,8 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή σημειώθηκε παρά τη μείωση των δρομολογίων κατά 12,8%, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε βελτίωση στα κέρδη του Ομίλου.

Οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2026

Ο κύκλος εργασιών της Attica Group ανήλθε σε 329,8 εκατ. ευρώ κατά το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξεως του 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των δρομολογίων μειώθηκε κατά 12,8%.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 13,6 εκατ. ευρώ για το α' εξάμηνο του 2026, έναντι 5,6 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 15,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο από τα 4,1 εκατ. ευρώ του α' εξαμήνου του προηγούμενου έτους. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται στη λειτουργική αποδοτικότητα και στον εξορθολογισμό της κοστολογικής βάσης.

Περιορισμός ζημιών και κέρδη από πωλήσεις

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά αποτελέσματα, οι ζημιές μετά από φόρους περιορίστηκαν σημαντικά, φτάνοντας τα 13,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις ζημιές ύψους 52,3 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το α' εξάμηνο του 2025.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνουν κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήλθαν σε 14,8 εκατ. ευρώ. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025, τα κέρδη από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ήταν 1,7 εκατ. ευρώ.

Λειτουργικό κόστος και βελτιστοποίηση στόλου

Το λειτουργικό κόστος του Ομίλου για το α' εξάμηνο του έτους ανήλθε σε 316,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 1,5%. Η μείωση αυτή προήλθε από ενέργειες που στόχευαν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του στόλου.

Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμων κατά 11%. Σε αυτές περιλαμβάνεται η αντικατάσταση παλαιότερων πλοίων και η λήξη συμβάσεων ναύλωσης. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της αύξησης του κόστους καυσίμων, καθώς και των επιβαρύνσεων που συνδέονται με την εφαρμογή των κανονισμών ETS, FuelEU και SECA.

Κεφαλαιακή διάρθρωση και ρευστότητα

Τα ίδια κεφάλαια της Attica Group διαμορφώθηκαν σε 458,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα από τα 440,8 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 564,1 εκατ. ευρώ, έναντι 515,6 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο συντελεστής μόχλευσης του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 55%, σημειώνοντας μικρή αύξηση από το 54% που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 97,5 εκατ. ευρώ, έναντι 96,1 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπλέον, τα αχρησιμοποίητα όρια χρηματοδότησης από πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονταν σε 53,9 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026.

Στρατηγικές πρωτοβουλίες εν μέσω προκλήσεων

Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένο ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος, καθώς και από συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ο Όμιλος υλοποιεί στοχευμένες πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ως στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής του αποδοτικότητας.

Το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου προχωρά με συνέπεια, εντάσσοντας νεότερα και ενεργειακά αποδοτικότερα πλοία, τα οποία αντικαθιστούν παλαιότερες μονάδες. Παράλληλα, συνεχίζεται το ναυπηγικό και επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου.

Με πληροφορίες από: Newsit