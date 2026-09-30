Η ανεργία υποχώρησε στο 7,4% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, φτάνοντας στο 7,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Το συγκεκριμένο ποσοστό αποτελεί ρεκόρ για τη χώρα μας, σηματοδοτώντας μια θετική εξέλιξη στην αγορά εργασίας.

Η μείωση αυτή είναι αισθητή σε σύγκριση τόσο με τον Αύγουστο του 2025, οπότε το ποσοστό ανερχόταν στο 8,8%, όσο και με τον Ιούλιο του 2026, που είχε διαμορφωθεί στο 7,9%. Η έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις μεταβολές στον αριθμό των ανέργων, των απασχολούμενων, καθώς και των ατόμων που βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού.

Η πορεία της ανεργίας τον Αύγουστο

Ειδικότερα, το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Αύγουστο του 2026 υποχώρησε στο 7,4%. Αυτό το ποσοστό καταγράφηκε έναντι 8,8% που ήταν τον Αύγουστο του 2025, ενώ τον Ιούλιο του 2026 είχε ανέλθει στο 7,9%. Η συστηματική πτώση του δείκτη αντικατοπτρίζει τις τάσεις που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 350.800 άτομα. Αυτό μεταφράζεται σε μια μείωση κατά 67.181 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 16,1%. Επιπλέον, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 25.656 άτομα, δηλαδή κατά 6,8%.

Αύξηση στους απασχολούμενους και μείωση στους ανέργους

Παράλληλα με τη μείωση της ανεργίας, σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των απασχολούμενων. Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.410.105 άτομα τον Αύγουστο του 2026. Η αύξηση αυτή ήταν κατά 85.042 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, ποσοστό που φτάνει το 2%.

Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 17.322 άτομα, ποσοστό 0,4%. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν μια τάση ενίσχυσης της απασχόλησης στην ελληνική οικονομία κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Διαφοροποιήσεις ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα

Η ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει διαφοροποιήσεις στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των φύλων. Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,3% τον Αύγουστο του 2026, σημειώνοντας πτώση από το 11,1% που ήταν τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, στους άνδρες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 4,9%, μειωμένο από το 6,9% του Αυγούστου του 2025.

Σημαντικές μεταβολές καταγράφηκαν και στις μεγάλες ομάδες ηλικιών. Για την ομάδα των νέων, 15 έως 24 ετών, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 15,6%, έναντι 21,8% τον Αύγουστο του 2025. Στις ηλικίες 25 έως 74 ετών, το ποσοστό ανήλθε σε 6,9%, παρουσιάζοντας μείωση από το 8% που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ εξετάζει επίσης τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό. Αυτή η κατηγορία αφορά τα άτομα που ούτε εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία. Ο συνολικός τους αριθμός ανήλθε σε 2.943.171 άτομα τον Αύγουστο του 2026.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού μειώθηκαν κατά 60.682 άτομα, ποσοστό 2%. Ωστόσο, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026, παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση κατά 4.130 άτομα, που αντιστοιχεί σε 0,1%.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos