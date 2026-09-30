Η κυβέρνηση αυξάνει την επιδότηση στο diesel και διατηρεί σταθερή την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (30/09) στο υπουργικό συμβούλιο τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και διατηρείται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από συγκεκριμένο όριο. Παράλληλα, έγιναν ανακοινώσεις για τη διεύρυνση του καθεστώτος των ρυθμίσεων οφειλών και την επιβολή αυστηρότερων όρων στους servicers.

Επιδότηση καυσίμων και τιμή πετρελαίου θέρμανσης

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά ανά λίτρο. Με την προσθήκη των προσφορών από τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές αναμένεται να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Το συγκεκριμένο μέτρο για το πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η τιμή του θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Νέες ανακοινώσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Παρεμβάσεις για οφειλές και servicers

Εκτός από τα μέτρα για τα καύσιμα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και άλλες δύο παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορά τη διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων σε 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την επιβολή αυστηρότερων όρων στους servicers, με στόχο την προστασία του συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. Συγκεκριμένα, αν ένας servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται και θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Επιπλέον, ο πολίτης θα πιστώνεται με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

Ευρωπαϊκή διάσταση και αξιολόγηση μέτρων

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για ευρωπαϊκή σφραγίδα σε κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κρίσης. Για τον λόγο αυτό, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν και στον Πρόεδρο του Eurogroup.

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα αξιολογούνται ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της αντιμετώπισης της κρίσης, επιδιώκοντας κοινές λύσεις και μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας για τα κράτη-μέλη.

Το πλαίσιο των ανακοινώσεων

Κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός περιέγραψε την κατάσταση ως «αλυσιδωτή καταιγίδα» που πλήττει όλα τα κράτη. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση καλείται να στηρίξει την κοινωνία, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται ως απάντηση στην εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, με στόχο να τεθεί ένα ανάχωμα από την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός μίλησε το πρωί της Τετάρτης (30/09) στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ανακοίνωσε τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos