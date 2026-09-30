Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στο Ε1 πριν την επιστροφή ενοικίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για περισσότερους από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές που αναμένουν την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο. Σήμερα κλείνει το παράθυρο για τις τελευταίες διορθώσεις στη φορολογική δήλωση Ε1, με τους δικαιούχους να έχουν προθεσμία έως τα μεσάνυχτα. Ένα λάθος ποσό, ένας λανθασμένος ΑΦΜ ή ένα μισθωτήριο που δεν έχει αποτυπωθεί σωστά μπορεί να επηρεάσει το τελικό ποσό της ενίσχυσης.

Η σημασία των λεπτομερειών και η αυτόματη διαδικασία

Οι δικαιούχοι καλούνται να πραγματοποιήσουν έναν τελευταίο έλεγχο στα στοιχεία που έχουν δηλώσει, καθώς οι λεπτομέρειες είναι κρίσιμες. Η επιστροφή του ενοικίου θα υπολογιστεί αυτόματα από τα στοιχεία που έχουν ήδη δηλωθεί στο Ε1.

Δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης για τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Για τον λόγο αυτό, η ορθή καταγραφή των πληροφοριών στη φορολογική δήλωση είναι απαραίτητη. Μετά την εκπνοή της σημερινής προθεσμίας, τα στοιχεία θα οριστικοποιηθούν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διασταυρώσεις πριν από την πληρωμή, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Τι πρέπει να ελεγχθεί στους κωδικούς του Ε1

Ένα από τα βασικά σημεία ελέγχου είναι το ποσό των ενοικίων που εμφανίζεται στη δήλωση. Συγκεκριμένα, στους κωδικούς 811 έως 816 του πίνακα 6, θα πρέπει να έχει αναγραφεί με ακρίβεια η συνολική δαπάνη που πραγματοποιήθηκε το έτος 2025 για την κύρια κατοικία. Αντίστοιχα, οι κωδικοί 817 έως 822 προορίζονται για τη δήλωση των ποσών που αφορούν τη φοιτητική στέγη.

Ο έλεγχος πρέπει να επικεντρωθεί στο συνολικό ποσό που πραγματικά καταβλήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο στο μηνιαίο μίσθωμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος, είναι απαραίτητο να διορθωθούν τα στοιχεία, ώστε η ετήσια δαπάνη να αποτυπώνεται ορθά και πλήρως.

Προσοχή στις ειδικές περιπτώσεις μισθώσεων

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μισθώσεις που αφορούν περισσότερους ιδιοκτήτες ή περισσότερους ενοικιαστές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατανομή και η αναγραφή των ποσών πρέπει να γίνει με μεγάλη ακρίβεια, καθώς οποιαδήποτε αναντιστοιχία μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία της διασταύρωσης των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Επίσης, όσοι φορολογούμενοι άλλαξαν κατοικία μέσα στο 2025 πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η επιστροφή του ενοικίου προκύπτει από το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν εντός του έτους και αντιστοιχεί στο 1/12 αυτής της συνολικής δαπάνης. Για παράδειγμα, εάν κάποιος πλήρωνε 400 ευρώ τον μήνα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο και στη συνέχεια 450 ευρώ μετά από μετακόμιση για το δεύτερο εξάμηνο, έχει καταβάλει συνολικά 5.100 ευρώ. Η επιστροφή που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι 425 ευρώ. Για τον σωστό υπολογισμό, είναι απαραίτητο να έχουν δηλωθεί και οι δύο κατοικίες, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά για κάθε μία.

Ο αριθμός δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που χρήζει ελέγχου είναι ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Για κάθε κύρια κατοικία, ο αριθμός αυτός πρέπει να έχει καταχωριστεί στους κωδικούς 081 έως 083 της φορολογικής δήλωσης. Αντίστοιχα, για κάθε φοιτητική κατοικία, η καταχώριση πρέπει να έχει γίνει στους κωδικούς 084 έως 086.

Περιπτώσεις όπως λάθος στο ύψος του ενοικίου, λανθασμένος ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή προβληματικά στοιχεία του μισθωτηρίου αποτελούν λόγους που επιβάλλουν στον φορολογούμενο να υποβάλει τροποποιητική δήλωση. Η προθεσμία για αυτές τις διορθώσεις εκπνέει σήμερα, καθιστώντας τον έλεγχο και τις ενδεχόμενες ενέργειες άμεσης προτεραιότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki