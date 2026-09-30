Αλλαγές στους κανόνες κρατήσεων της Booking.com: Τι σημαίνουν για τα ελληνικά ξενοδοχεία

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στις σχέσεις της Booking.com με τα ξενοδοχεία, καθώς ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) υποχρεώνει την πλατφόρμα να προχωρήσει σε αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αγγίζουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές και παρουσιάζονται τα καταλύματα στους ταξιδιώτες. Οι νέες ρυθμίσεις ενισχύουν την ελευθερία τιμολόγησης και τη δυνατότητα απευθείας πωλήσεων για τους ξενοδόχους.

Αυτές οι αλλαγές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, όπου ένα σημαντικό ποσοστό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, και κυρίως των μικρότερων μονάδων, εξαρτά μεγάλο μέρος των κρατήσεών του από τις μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες. Η ευρωπαϊκή παρέμβαση επιχειρεί να αλλάξει μια σχέση δυνάμεων που διαμορφώθηκε επί χρόνια υπέρ των μεγάλων online πλατφορμών.

Οι νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και η Booking.com

Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) φέρνει νέες υποχρεώσεις για την Booking.com. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές και παρουσιάζονται τα καταλύματα στους ταξιδιώτες, ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία της ξενοδοχειακής αγοράς.

Οι νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ελευθερίας τιμολόγησης των ξενοδόχων. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσφέρουν στα δικά τους κανάλια διαφορετικές, ακόμα και χαμηλότερες, τιμές από αυτές που εμφανίζονται στην Booking.com.

Ελευθερία τιμολόγησης και απευθείας κρατήσεις

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα των ξενοδόχων να μην δεσμεύονται πλέον από πρακτικές που στο παρελθόν περιόριζαν την ελευθερία τιμολόγησής τους. Πλέον, μπορούν να προσφέρουν στα δικά τους κανάλια, όπως οι επίσημες ιστοσελίδες τους, τιμές που ενδεχομένως να είναι χαμηλότερες από εκείνες που προβάλλονται στην πλατφόρμα της Booking.com.

Για τα ελληνικά ξενοδοχεία, το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς οι απευθείας κρατήσεις έχουν ιδιαίτερη αξία. Μέσω αυτών, οι επιχειρήσεις μπορούν να περιορίσουν το κόστος των προμηθειών που καταβάλλεται στις πλατφόρμες, αφήνοντας μεγαλύτερο μέρος του εσόδου στην ίδια την επιχείρηση. Ταυτόχρονα, οι απευθείας κρατήσεις επιτρέπουν στον ξενοδόχο να αποκτήσει άμεση σχέση με τον πελάτη του, αντί αυτή η σχέση να διέρχεται αποκλειστικά μέσα από έναν διεθνή μεσάζοντα.

Αλλαγές στην κατάταξη και τα προγράμματα συνεργατών

Οι νέες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην Booking.com δεν αφορούν μόνο τις τιμές, αλλά και τον τρόπο κατάταξης των καταλυμάτων στα αποτελέσματα αναζήτησης της πλατφόρμας. Επιπλέον, επηρεάζονται και τα προγράμματα συνεργατών που προσφέρει η πλατφόρμα στους ξενοδόχους.

Η ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή ένωση HOTREC έχει εκφράσει την άποψη ότι χρειάζονται περαιτέρω βήματα. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και μια ουσιαστικότερη ισορροπία στις σχέσεις ανάμεσα στις πλατφόρμες και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πέρα από τις τρέχουσες αλλαγές.

Η παρέμβαση της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού

Το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των ξενοδοχείων και των online πλατφορμών έχει ήδη απασχολήσει και την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του Euro2day, έχει κατατεθεί πρόταση σχετικά με το θέμα αυτό.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική έρευνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ουσία της ευρωπαϊκής παρέμβασης είναι η προσπάθεια να αλλάξει μια σχέση δυνάμεων που είχε διαμορφωθεί επί χρόνια, με τις μεγάλες online πλατφόρμες να έχουν το πάνω χέρι.

Το διακύβευμα για τον ελληνικό τουρισμό

Η Booking.com παραμένει ένα εξαιρετικά ισχυρό κανάλι πωλήσεων, το οποίο ένας ξενοδόχος δύσκολα μπορεί να αγνοήσει στην καθημερινή του λειτουργία. Ωστόσο, οι νέες ρυθμίσεις προσφέρουν ένα σημαντικό περιθώριο για τις επιχειρήσεις.

Όσο μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεων καταφέρνουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να μεταφέρουν στα δικά τους κανάλια, τόσο μεγαλύτερος είναι ο έλεγχος που αποκτούν πάνω στις τιμές, στις προμήθειες και τελικά στα περιθώρια κέρδους τους. Για έναν κλάδο με τόσο μεγάλη βαρύτητα στην ελληνική οικονομία, όπως ο τουρισμός, η αλλαγή των κανόνων στις online κρατήσεις δεν αποτελεί απλώς μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική λεπτομέρεια, αλλά ένα καθαρά επιχειρηματικό ζήτημα με ευρύτερες επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki