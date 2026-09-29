Ανακοινώσεις για την επιδότηση του diesel και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, 30 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένεται να «κλειδώσει» επίσημα και να ανακοινωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, γνωστό και ως diesel. Αυτή η παρέμβαση αποτελεί την πρώτη δέσμη μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η αναμενόμενη ελάφρυνση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης στην αντλία υπολογίζεται να κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά το λίτρο, προσφέροντας άμεση ανακούφιση στους καταναλωτές.

Επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Οι ανακοινώσεις που αφορούν την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) θα γίνουν την Τετάρτη, όπως έχει προγραμματιστεί. Η επιδότηση αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να αφορά όλους τους καταναλωτές, παρέχοντας μια γενικευμένη ελάφρυνση στην τιμή του καυσίμου.

Η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του λίτρου αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20 λεπτών. Από αυτό το ποσό, ένα σημαντικό μέρος, συγκεκριμένα 10 με 15 λεπτά, θα επιδοτηθεί απευθείας από κρατικούς πόρους. Επιπλέον, στα 5 λεπτά αναμένεται να είναι η ελάφρυνση που θα προέλθει από την πλευρά των διυλιστηρίων, συμπληρώνοντας τη συνολική παρέμβαση στην αντλία.

Μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα

Δεκατέσσερις ημέρες μετά τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή στις 14 Οκτωβρίου, θα ακολουθήσει η δεύτερη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης. Αυτή η δέσμη παρεμβάσεων αφορά την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει επίσημα στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτής της δέσμης, προβλέπεται και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενισχύοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα.

Η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 25 και 40 λεπτών το λίτρο. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί και θα εξαρτηθεί από την εκάστοτε τιμή του πετρελαίου κατά τις ημέρες των σχετικών ανακοινώσεων, προσαρμοζόμενο στις συνθήκες της αγοράς.

Η στάση της κυβέρνησης και οι δημοσιονομικές δυνατότητες

Το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι ότι εξαντλεί κάθε διαθέσιμο περιθώριο για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αυτή η προσπάθεια γίνεται απέναντι στην «ενεργειακή καταιγίδα», μια κατάσταση της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να προβλεφθεί από κανέναν.

Στο κυβερνητικό επιτελείο είναι διάχυτη η ανησυχία για τον τρόπο χειρισμού του θέματος, δεδομένου ότι έχει και πολιτικές συνέπειες για το κυβερνών κόμμα, εν όψει των επερχόμενων εκλογών. Τα δημοσιονομικά περιθώρια για περαιτέρω παρεμβάσεις είναι συγκεκριμένα, και το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει ότι «η κυβέρνηση δεν θα έθετε ποτέ τη χώρα σε κίνδυνο για νέο δημοσιονομικό εκτροχιασμό».

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι θα θέσει μετά επιτάσεως το ελληνικό αίτημα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Θα διαμηνύσει επίσης ότι στη «μάχη» αυτή με την ακρίβεια, η κυβέρνηση θα ρίξει και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ, πάντα όμως εντός των αυστηρών ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Όσον αφορά το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, τίθεται μία σημαντική προϋπόθεση. Για να προχωρήσει μια τέτοια παρέμβαση, απαιτείται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το σχετικό αίτημα της Αθήνας.

Η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη ώστε η συγκεκριμένη παρέμβαση να μη μετρήσει ως προς την οροφή δαπανών που έχει τεθεί, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Με πληροφορίες από: Newsit