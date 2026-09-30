ΟΠΕΚΑ: Υποτροφίες 1.000 ευρώ για επιτυχόντες των Πανελλαδικών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων – υποτροφιών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα αφορά επιτυχόντες και επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026, οι οποίοι εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, προκειμένου να διεκδικήσουν μία από τις διαθέσιμες υποτροφίες.

Το ύψος της υποτροφίας και οι διαθέσιμες θέσεις

Η οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται για κάθε δικαιούχο ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ. Συνολικά, το πρόγραμμα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ προβλέπει 2.106 θέσεις για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ. Την αίτηση υποβάλλει ο άμεσα δικαιούχος γονέας του τέκνου που πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν πρόκειται για ορφανική σύνταξη ή σύνταξη αναπηρίας, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί απευθείας από το ίδιο το τέκνο.

Προϋποθέσεις δικαιούχων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απαιτείται να είχαν τη μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και να είναι άγαμα και άνεργα.

Επιπλέον, θα πρέπει να εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής. Τέλος, είναι απαραίτητο να έχουν επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 ή μέσω άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις Πανελλαδικές από το αρμόδιο υπουργείο.

Ηλεκτρονική κλήρωση σε περίπτωση υπερβάσεων

Η υποβολή αίτησης δεν εγγυάται αυτομάτως τη χορήγηση της υποτροφίας. Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ξεπεράσει τις 2.106 διαθέσιμες θέσεις, οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής θα ανακοινωθούν επίσημα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την έκβασή της.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr