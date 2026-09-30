Κωτσόβολος: Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ και νέα στρατηγική εν μέσω πτώσης της αγοράς

Η αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Κωτσόβολος επιλέγει να κινηθεί κόντρα στο δύσκολο περιβάλλον που επικρατεί στην αγορά, διατηρώντας ψηλά τις επενδύσεις της. Για το έτος 2026, η εταιρεία σχεδιάζει επενδύσεις της τάξης των 16-17 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας όχι μόνο σε νέα καταστήματα αλλά και σε διαφορετικά formats. Αυτή η στρατηγική έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγορά βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε πτώση, όπως δήλωσε ο CEO της εταιρείας, Χρήστος Καραγιαννάκης.

Η στρατηγική των νέων formats

Η Κωτσόβολος προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή στο μοντέλο ανάπτυξης του δικτύου της, με τις επενδύσεις για το 2026 να δίνουν έμφαση σε διαφορετικά formats καταστημάτων. Το παραδοσιακό μοντέλο του μεγάλου καταστήματος, το οποίο επιχειρούσε να καλύψει όλες τις ανάγκες, δίνει σταδιακά τη θέση του σε μικρότερα και πιο εξειδικευμένα σημεία πώλησης.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην αλυσίδα να προσαρμόζει τη φυσική της παρουσία ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται κινητικότητα και γύρω από το κατάστημα της Σταδίου, ενώ η εταιρεία δοκιμάζει νέα concepts, ανταποκρινόμενη στις αλλαγές που καταγράφονται στην καταναλωτική συμπεριφορά.

Διεύρυνση υπηρεσιών και αναζήτηση νέων πηγών εσόδων

Πέρα από την ανανέωση του δικτύου καταστημάτων, η Κωτσόβολος επεκτείνεται ενεργά σε νέους τομείς υπηρεσιών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει πρόσθετες πηγές εσόδων. Η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στον τομέα του trade-in, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα ανταλλαγής παλαιών συσκευών.

Παράλληλα, ενισχύει τις υπηρεσίες επισκευών και προχωρά στη μεταπώληση μεταχειρισμένων και ανακατασκευασμένων συσκευών. Αυτή η στροφή αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από το παραδοσιακό μοντέλο πώλησης καινούργιων ηλεκτρικών ειδών και στην παροχή περισσότερων υπηρεσιών που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

Η νέα εποχή της Κωτσόβολος υπό τη ΔΕΗ

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη νέα εποχή της Κωτσόβολος, η οποία λειτουργεί πλέον υπό τη ΔΕΗ. Αυτή η συνεργασία προσδίδει στην αλυσίδα τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένα ευρύτερο σημείο επαφής με τον καταναλωτή, διευρύνοντας το φάσμα των προσφερόμενων λύσεων.

Μέσω αυτής της σύμπραξης, η τεχνολογία μπορεί σταδιακά να συναντήσει την ενέργεια και τις νέες υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για τους καταναλωτές. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης για την εταιρεία.

Οικονομικά στοιχεία και οι προκλήσεις της αγοράς

Η συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, καθώς, όπως επισημαίνει ο CEO της Κωτσόβολος, Χρήστος Καραγιαννάκης, η αγορά βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε πτώση. Το 2025, η Κωτσόβολος κατέγραψε πωλήσεις ύψους 753,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων για την ίδια χρονιά ανήλθαν σε 1,06 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον της διοίκησης εστιάζεται στο κατά πόσο οι προγραμματισμένες επενδύσεις και η υιοθέτηση νέων formats θα καταφέρουν να αυξήσουν όχι μόνο τον τζίρο της εταιρείας, αλλά και τα περιθώρια κέρδους της.

Η επιλογή της Κωτσόβολος να επενδύσει σημαντικά σε μια αγορά που υποχωρεί αποτελεί ουσιαστικά ένα στοίχημα για την επόμενη ημέρα. Η στρατηγική αυτή στοχεύει σε λιγότερη εξάρτηση από το παραδοσιακό μοντέλο πώλησης συσκευών και σε περισσότερες υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, σηματοδοτώντας μια νέα πορεία για την αλυσίδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki