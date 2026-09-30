Συντάξεις: Ποιοι βλέπουν πραγματικές αυξήσεις και τι αλλάζει στην εισφορά αλληλεγγύης

Εκατομμύρια συνταξιούχοι βρίσκονται σε αναμονή ενόψει της περιόδου των διορθωτικών παρεμβάσεων και των ετήσιων αναπροσαρμογών στις συντάξεις τους. Με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης να πιέζουν ασφυκτικά το οικογενειακό εισόδημα, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει πόσα επιπλέον ευρώ θα φτάσουν τελικά στον τραπεζικό λογαριασμό τους. Η ακτινογραφία των πληρωμών και των αλλαγών διαμορφώνεται με βάση τις αυξήσεις, την προσωπική διαφορά και τις κρατήσεις, που καθορίζουν το τελικό ποσό που θα δουν οι δικαιούχοι.

Η εκτίμηση για τις νέες οριζόντιες αυξήσεις

Με βάση τα τελικά στοιχεία που αφορούν την πορεία της οικονομίας, συγκεκριμένα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και τον γενικό πληθωρισμό, η νέα οριζόντια αύξηση στις κύριες συντάξεις υπολογίζεται να κυμανθεί γύρω στο 3% με 3,5%. Αυτή η αναπροσαρμογή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τους συνταξιούχους που προσδοκούν βελτίωση στο εισόδημά τους.

Την αύξηση αυτή θα τη δουν ολόκληρη όσοι συνταξιούχοι δεν διατηρούν προσωπική διαφορά ή έχουν ένα μηδαμινό υπόλοιπο από αυτήν. Για να γίνει πιο κατανοητό, για μια μέση σύνταξη της τάξης των 800 ευρώ, η συγκεκριμένη αύξηση μεταφράζεται σε περίπου 25 έως 28 ευρώ επιπλέον τον μήνα. Σε ετήσια βάση, αυτό σημαίνει ένα πρόσθετο ποσό που υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς και ο συμψηφισμός

Ωστόσο, δεν θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι την πραγματική αυτή αύξηση. Όσοι διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά είναι εκείνοι που «χάνουν» την αύξηση, καθώς αυτή συμψηφίζεται λογιστικά με την προσωπική διαφορά που ήδη υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που η αύξηση υπολογίζεται, δεν μεταφράζεται σε επιπλέον χρήματα στο χέρι.

Ως αποτέλεσμα αυτού του λογιστικού συμψηφισμού, το καθαρό πληρωτέο ποσό που εμφανίζεται στο ΑΤΜ παραμένει αμετάβλητο για αυτή την κατηγορία συνταξιούχων. Αυτή η κατάσταση αφορά ένα σημαντικό κομμάτι των δικαιούχων, οι οποίοι παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στο παλιό καθεστώς υπολογισμού των συντάξεων.

Έκτακτο επίδομα προσωπικής διαφοράς πριν τα Χριστούγεννα

Για να αποζημιωθούν οι συνταξιούχοι που δεν θα δουν πραγματική αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς, δρομολογείται η καταβολή ενός έκτακτου επιδόματος προσωπικής διαφοράς. Η ενίσχυση αυτή έχει προγραμματιστεί να δοθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, προσφέροντας μια οικονομική ανάσα σε αυτούς τους δικαιούχους.

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 200 ευρώ και θα καταβληθεί κλιμακωτά, ανάλογα με το ύψος της κύριας σύνταξης. Συγκεκριμένα, το επίδομα αφορά συντάξεις έως 1.600 ευρώ. Αυτή η παρέμβαση υπολογίζεται ότι θα ωφελήσει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.

Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Ένα μεγάλο κεφάλαιο που αφορά τις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ είναι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση προχώρησε στην προσαρμογή των εισοδηματικών κλιμακίων, μια διαδικασία που είναι γνωστή και ως τιμαριθμοποίηση. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στη δικαιότερη αντιμετώπιση των συνταξιούχων με υψηλότερες αποδοχές.

Με την προσαρμογή αυτή, το αφορολόγητο κατώφλι της ΕΑΣ ανέβηκε στα 1.468 ευρώ. Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να γλιτώσουν την κράτηση όσοι συνταξιούχοι βρίσκονταν οριακά πάνω από το προηγούμενο όριο των 1.400 ευρώ. Ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι η κράτηση της ΕΑΣ δεν θα «τρώει» ολόκληρη την ετήσια αύξηση που δικαιούνται οι συνταξιούχοι.

Με πληροφορίες από: Topontiki