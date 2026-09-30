ΟΠΕΚΑ: Υποτροφίες 1.000 ευρώ για επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων – υποτροφιών που προσφέρει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιτυχόντες και επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2026, οι οποίοι εξασφάλισαν την εισαγωγή τους για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας. Κάθε δικαιούχος θα λάβει οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ, ενώ συνολικά έχουν προβλεφθεί 2.106 θέσεις.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προθεσμία

Η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα των υποτροφιών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ξεκίνησε επίσημα στις 16 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, καθώς η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 23:59.

Η όλη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Η αίτηση υποβάλλεται από τον άμεσα δικαιούχο γονέα του τέκνου, ο οποίος πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα. Υπάρχουν, ωστόσο, και συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η αίτηση μπορεί να υποβληθεί απευθείας από το ίδιο το τέκνο. Αυτό συμβαίνει όταν το τέκνο λαμβάνει ορφανική σύνταξη ή σύνταξη αναπηρίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και δικαιούχοι

Το πρόγραμμα των υποτροφιών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ απευθύνεται σε τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Για να μπορέσει ένα τέκνο να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να διεκδικήσει τη χρηματική ενίσχυση, θα πρέπει να πληροί μια σειρά από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν θεσπιστεί για να διασφαλιστεί ότι οι υποτροφίες θα δοθούν σε όσους πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τον οργανισμό.

Ειδικότερα, τα τέκνα πρέπει να είχαν τη μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να είναι άγαμα και άνεργα κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης. Ένα ακόμα βασικό κριτήριο είναι να εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής. Τέλος, θα πρέπει να έχουν επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 ή να έχουν εισαχθεί μέσω κάποιας άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις Πανελλαδικές από το αρμόδιο υπουργείο.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης και οι διαθέσιμες θέσεις

Η οικονομική ενίσχυση που προσφέρει το πρόγραμμα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ανέρχεται σε ένα σημαντικό ποσό για κάθε επιτυχόντα. Συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος υποτροφίας θα λάβει το ποσό των 1.000 ευρώ. Αυτό το χρηματικό βραβείο στοχεύει στην υποστήριξη των νέων φοιτητών κατά την έναρξη των σπουδών τους.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων που έχουν προβλεφθεί για το πρόγραμμα των υποτροφιών ανέρχεται σε 2.106. Αυτός ο αριθμός καθορίζει το μέγιστο πλήθος των επιτυχόντων που θα μπορέσουν να επωφεληθούν από την οικονομική ενίσχυση. Η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου αριθμού θέσεων καθιστά τη διαδικασία επιλογής ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τις διαθέσιμες υποτροφίες.

Διαδικασία επιλογής και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η απλή υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα των υποτροφιών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη χορήγηση της υποτροφίας. Η διαδικασία επιλογής των τελικών δικαιούχων περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο βήμα, σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

Συγκεκριμένα, εφόσον ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ξεπεράσει τις 2.106 διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή των τελικών δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Αυτή η μέθοδος διασφαλίζει την αμεροληψία και τη διαφάνεια στη διαδικασία ανάδειξης των υποτρόφων. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και γενικότερα της διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν επίσημα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για την έκβασή της. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 στις 23:59 για να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική διαδικασία, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση ή να λάβουν την υποτροφία.

Με πληροφορίες από: Topontiki