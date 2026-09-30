Ανακοινώσεις για την επιδότηση καυσίμων από τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να προβεί σήμερα σε ανακοινώσεις σχετικά με τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης. Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και θα γίνουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί. Το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των τιμών των καυσίμων θα ξεδιπλωθεί σε δύο διακριτές φάσεις.

Επιδότηση καυσίμων κίνησης και διυλιστήρια

Σήμερα, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, αναμένεται να γίνει γνωστή η παράταση της επιδότησης που αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, την ίδια ημέρα, τα διυλιστήρια θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις εκπτώσεων, οι οποίες θα καλύπτουν και την αμόλυβδη βενζίνη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει ήδη «κλειδώσει» μια αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η αύξηση αυτή θα είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από την επιδότηση που δόθηκε τον Σεπτέμβριο. Τον προηγούμενο μήνα, η συνολική επιδότηση από το κράτος και τα διυλιστήρια είχε διαμορφωθεί στα 15 λεπτά. Για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, η επιδότηση προγραμματίζεται να ανέβει στα 20 λεπτά τουλάχιστον, βάσει των τρεχόντων δεδομένων.

Το κυβερνητικό σχέδιο σε δύο φάσεις

Το συνολικό κυβερνητικό σχέδιο για την ενίσχυση των καταναλωτών έναντι των τιμών των καυσίμων και της θέρμανσης θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει τις σημερινές ανακοινώσεις που αφορούν την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων στην αμόλυβδη.

Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει οριστεί για τις 14 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία αυτή είναι μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά.

Μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης

Το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου θα είναι ευρύ. Θα περιλαμβάνει την προσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, καθώς και την εφαρμογή απευθείας επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιπλέον, προβλέπεται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα καλύπτει όλες τις πηγές ενέργειας.

Την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 14 Οκτωβρίου, αναμένονται και ανακοινώσεις από τα διυλιστήρια. Αυτά εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορηγήσουν έκπτωση και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κύκλος των μέτρων και των ανακοινώσεων αναμένεται να επαναληφθεί και τον Νοέμβριο, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Μείωση τιμών και παραδείγματα

Παράλληλα με τις επιδοτήσεις, ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μια μείωση της λιανικής τιμής στο ντίζελ. Αυτή η εξέλιξη είναι σημαντική για τους καταναλωτές.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρεται ένα πρατήριο καυσίμων στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Το συγκεκριμένο πρατήριο την Τετάρτη θα ανοίξει πουλώντας το ντίζελ προς 2,15 ευρώ. Την Πέμπτη, η τιμή πώλησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 2,10 ευρώ ή και ακόμη χαμηλότερα. Η αύξηση της επιδότησης θα συμπέσει χρονικά με τη μείωση της διυλιστηριακής τιμής του ντίζελ, η οποία σήμερα είναι 8 λεπτά φθηνότερα συγκριτικά με τις 21 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Enikos