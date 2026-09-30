Νέα μέτρα για τα καύσιμα: Αυξημένη επιδότηση στο ντίζελ και εκπτώσεις από διυλιστήρια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του κόστους των καυσίμων θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να περιλαμβάνει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, τα διυλιστήρια αναμένεται να προχωρήσουν σε εκπτώσεις που θα αφορούν και την αμόλυβδη βενζίνη.

Οι ανακοινώσεις και το κυβερνητικό σχέδιο

Σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα κίνησης, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την αρχή του Οκτωβρίου. Το κυβερνητικό σχέδιο έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά άμεσα.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ημέρα, αναμένονται κινήσεις και από τα διυλιστήρια, τα οποία πρόκειται να προχωρήσουν σε εκπτώσεις που θα επηρεάσουν και την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης.

Ο δεύτερος κύκλος μέτρων τον Οκτώβριο

Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί να εφαρμοστεί στις 14 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία αυτή είναι μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Το πακέτο παρεμβάσεων του δεύτερου κύκλου θα περιλαμβάνει την προσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, καθώς και την εφαρμογή απευθείας επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιπλέον, προβλέπεται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα αφορά όλες τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση των νοικοκυριών.

Την ίδια ημέρα, στις 14 Οκτωβρίου, αναμένονται και περαιτέρω ανακοινώσεις από τα διυλιστήρια. Αυτά εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν έκπτωση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενισχύοντας έτσι την κυβερνητική προσπάθεια για τη μείωση του κόστους. Αντίστοιχος κύκλος παρεμβάσεων αναμένεται να επαναληφθεί και τον Νοέμβριο, ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει ουσιαστικά οριστικοποιηθεί η αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Η αύξηση αυτή αφορά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με το ποσό που ίσχυε τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο, η συνολική επιδότηση, η οποία προερχόταν τόσο από το κράτος όσο και από τα διυλιστήρια, είχε διαμορφωθεί στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, με βάση τα σημερινά δεδομένα, προγραμματίζεται η αύξηση αυτής της επιδότησης στα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Παράλληλα με την αυξημένη επιδότηση, ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μια υποχώρηση της λιανικής τιμής του ντίζελ. Αυτό αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω ανακούφιση στους καταναλωτές και τους επαγγελματίες.

Ενδεικτικές τιμές και η σημασία του ντίζελ

Ως ενδεικτικό παράδειγμα της αναμενόμενης πτώσης των τιμών, πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται στη λεωφόρο Μαραθώνος αναμένεται την Τετάρτη να διαθέτει το ντίζελ στην τιμή των 2,15 ευρώ το λίτρο. Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, με την τιμή να υποχωρεί την Πέμπτη στα 2,10 ευρώ το λίτρο ή και ακόμα χαμηλότερα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η κυβέρνηση επιμένει στην επιδότηση του ντίζελ, αναγνωρίζοντας τον κεντρικό του ρόλο στην οικονομία. Το υψηλό κόστος του πετρελαίου κίνησης επηρεάζει άμεσα το μεταφορικό κόστος, το οποίο με τη σειρά του ενισχύει τις πιέσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων. Η στήριξη αυτή αποσκοπεί στην άμβλυνση των επιπτώσεων του πληθωρισμού στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis