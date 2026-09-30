Προϋποθέσεις για σύνταξη πριν από τα 62: Ποιοι ασφαλισμένοι δικαιούνται πρόωρη αποχώρηση

Πολυάριθμες κατηγορίες ασφαλισμένων διατηρούν ακόμα το δικαίωμα να λάβουν σύνταξη πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται ακόμα και για όσους έχουν λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης, παρά τις αυστηρές προβλέψεις που τέθηκαν σε ισχύ με το τρίτο Μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015.

Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποδοχές ενδέχεται να μην φτάνουν πάντα στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης για να επιτευχθεί ποσοστό ανταποδοτικής σύνταξης 50,01% του μέσου μισθού από το 2002 και μετά, η επιλογή της πρόωρης συνταξιοδότησης παραμένει διαθέσιμη για συγκεκριμένες ομάδες.

Ευνοϊκές διατάξεις και πλασματικά έτη

Για την έγκαιρη συνταξιοδότηση, οι ασφαλισμένοι έχουν στη διάθεσή τους τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών. Αυτά τα έτη μπορούν να προέλθουν από διάφορες πηγές, όπως η απόκτηση παιδιών, η στρατιωτική θητεία, η κατοχή μεταλυκειακού τίτλου σπουδών, η κάλυψη ασφαλιστικών κενών, περίοδοι ανεργίας ή εκπαιδευτικής άδειας, μεταξύ άλλων.

Η χρήση των πλασματικών ετών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ασφαλισμένοι μπορούν να κατοχυρώσουν ένα πιο ευνοϊκό καθεστώς αναφορικά με την ηλικία συνταξιοδότησης.

Θεμελίωση δικαιώματος κατά την περίοδο 2010-2012

Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά την περίοδο από το 2010 έως το 2012. Συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε, όπως η συμπλήρωση 25ετίας ή 18,4 ετών ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να ικανοποιηθούν ακόμα και σήμερα.

Αυτό είναι εφικτό μέσω της αναγνώρισης πλασματικών ετών, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν και να «κουμπώσουν» αναδρομικά στο χρόνο. Με αυτό τον τρόπο, συμπληρώνονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις ως προς τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης που απαιτούνταν εκείνη την περίοδο, εξασφαλίζοντας έτσι ευνοϊκότερες ηλικιακές προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση.

Διαδοχική ασφάλιση και παλαιές διατάξεις

Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ο απασχολούμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την εξέταση της αίτησής του με βάση τις παλαιές διατάξεις που ίσχυαν για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ ή άλλα πρώην ταμεία.

Είναι σημαντικό ότι στα πρώην αυτά ταμεία δεν προβλέπονταν ευνοϊκές διατάξεις για μειωμένη σύνταξη, σύνταξη με ανήλικο τέκνο, σύνταξη με 35ετία ή πριν από το 60ό έτος της ηλικίας. Ωστόσο, αυτές οι ευνοϊκές διατάξεις ίσχυαν για τους μισθωτούς, επιτρέποντας στους ασφαλισμένους με διαδοχική ασφάλιση να επωφεληθούν από αυτές.

Φορολογικά κίνητρα για εργαζόμενους συνταξιούχους

Πέρα από τις δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης, υπάρχει και ένα πρόσθετο κίνητρο για τους συνταξιούχους που επιλέγουν να συνεχίσουν την εργασία τους. Αυτό αφορά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι συντελεστές μειώνονται κατά δύο μονάδες για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, ενώ η μείωση μπορεί να φτάσει τις έξι μονάδες για εισοδήματα που ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ ετησίως. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το συνολικό εισόδημα, που προκύπτει από την απασχόληση και τη συνταξιοδότηση, τυγχάνει καλύτερης φορολογικής αντιμετώπισης.

Προϋποθέσεις ηλικίας για πρόωρη συνταξιοδότηση

Συνοψίζοντας, πριν από το 62ο έτος της ηλικίας και με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τη θεμελίωση του δικαιώματος κατά την περίοδο 2010-2012 με τη χρήση πλασματικών ετών, καθώς και τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης που εξετάζονται με τις παλαιές, ευνοϊκές διατάξεις των μισθωτών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, για τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, οι συγκεκριμένες ηλικίες πρέπει να έχουν συμπληρωθεί εντός του έτους 2022. Αυτή η προϋπόθεση είναι καθοριστική για την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόωρης συνταξιοδότησης υπό τις συγκεκριμένες διατάξεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis