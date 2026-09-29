Η Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για οικονομικές παραβάσεις, σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή

Η Premier League ανακοίνωσε τα βασικά ευρήματα της Ανεξάρτητης Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με τις οικονομικές της υποχρεώσεις. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο εννέα σεζόν, κατά την οποία ο σύλλογος φέρεται να χρησιμοποίησε «εικονικές» συμφωνίες και να υπέβαλε ανακριβή οικονομικά στοιχεία. Οι επίμαχες συμφωνίες εκτιμάται ότι επηρέασαν τα δηλωμένα έσοδα και έξοδα του συλλόγου κατά περισσότερο από ένα δισ. ευρώ.

Τα ευρήματα της ανεξάρτητης επιτροπής

Σύμφωνα με την απόφαση της ανεξάρτητης Επιτροπής, η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για το σύνολο των κατηγοριών που σχετίζονται με τις οικονομικές της υποχρεώσεις. Τα ευρήματα αυτά καλύπτουν μια εκτεταμένη περίοδο, ξεκινώντας από τη σεζόν 2009/10 και φτάνοντας έως και τη σεζόν 2017/18. Κατά τη διάρκεια αυτών των εννέα αγωνιστικών περιόδων, διαπιστώθηκε ότι ο σύλλογος παραβίασε συστηματικά τους κανονισμούς.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο σύλλογος χρησιμοποίησε μια σειρά από «εικονικές» συμφωνίες, ενώ παράλληλα υπέβαλε ανακριβή οικονομικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε τις υποχρεώσεις συνεργασίας της με τη διοργανώτρια αρχή, γεγονός που συνιστά σοβαρή παράβαση των κανονισμών της Premier League.

Οι «εικονικές» συμβάσεις και η απόκρυψη στοιχείων

Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι κατήρτισε «εικονικές» συμβάσεις με αρκετούς εμπορικούς συνεργάτες της. Αυτές οι συμβάσεις παρουσίαζαν μια διαφορετική εικόνα από την πραγματική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο στόχος αυτών των πρακτικών ήταν να διογκωθούν τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειωθούν τα έξοδά του, παραποιώντας έτσι την οικονομική του κατάσταση.

Επιπρόσθετα, ο σύλλογος βασίστηκε σε «εικονικές» συμφωνίες και με άλλους συνεργάτες, ακολουθώντας την ίδια λογική. Η Επιτροπή έκρινε ότι η Μάντσεστερ Σίτι υπέβαλε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις και απέκρυψε την πραγματική οικονομική της κατάσταση τόσο από τους ελεγκτές της όσο και από τις ποδοσφαιρικές ρυθμιστικές αρχές. Αυτή η πρακτική συνέβαλε στην παραπλάνηση σχετικά με την οικονομική ευρωστία και τις λειτουργικές δαπάνες του συλλόγου.

Παραβιάσεις ορίων δαπανών και μη συνεργασία

Πέρα από τις «εικονικές» συμφωνίες, η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε σε σημαντικό βαθμό τόσο τα όρια δαπανών που θέτει η Premier League όσο και εκείνα της UEFA. Αυτές οι παραβιάσεις υποδηλώνουν μια συστηματική προσπάθεια υπέρβασης των οικονομικών κανονισμών που έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και του θεμιτού ανταγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διεξήγαγε η Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε σε πολλαπλές παραβιάσεις των υποχρεώσεών της για συνεργασία και απόλυτη καλή πίστη απέναντι στη διοργανώτρια αρχή. Από τις τέσσερις καταγγελλόμενες παραβιάσεις που αφορούσαν τη μη συνεργασία, οι τρεις έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, υπογραμμίζοντας την έλλειψη διαφάνειας και την απροθυμία του συλλόγου να συνδράμει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το σύστημα χρηματοδότησης μέσω της ADUG

Η ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε ότι οι «εικονικές» εμπορικές συμφωνίες που είχε καταρτίσει η Μάντσεστερ Σίτι με αρκετούς από τους χορηγούς της κατά την επίμαχη περίοδο αποτελούσαν μέρος ενός συγκαλυμμένου συστήματος χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, οι συγκεκριμένες εταιρείες υποχρεώνονταν να καταβάλουν μόνο ένα μέρος των σχετικών ποσών χορηγίας.

Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης προερχόταν από την Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), την εταιρεία που ήταν ιδιοκτήτρια της ομάδας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος, καταρτίστηκαν επιπλέον «εικονικές» συμφωνίες, οι οποίες επίσης χρηματοδοτούνταν από την ADUG, με σκοπό ο σύλλογος να εμφανίζει χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα από εκείνα που πραγματικά είχε, παραποιώντας έτσι περαιτέρω τα οικονομικά του στοιχεία.

Το δικαίωμα έφεσης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας

Ο σύλλογος της Μάντσεστερ Σίτι έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά των ευρημάτων της ανεξάρτητης Επιτροπής. Η προθεσμία για την άσκηση αυτής της έφεσης έχει οριστεί έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Αυτή η διαδικασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα πριν την οριστικοποίηση των ποινών που ενδέχεται να επιβληθούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Premier League έχει εκφράσει την πρόθεσή του η πλήρης διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τυχόν εφέσεις και τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Η ανακοίνωση των ποινών αναμένεται μετά την ολοκλήρωση όλων των νομικών και διαδικαστικών βημάτων, διασφαλίζοντας την πλήρη τήρηση των κανονισμών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis