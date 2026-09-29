Προειδοποίηση για «δύσκολο χειμώνα» στην Ευρώπη με υψηλές τιμές ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει «πολύ υψηλές» τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου τον επερχόμενο χειμώνα, παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπονται προβλήματα ανεφοδιασμού. Αυτό δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο. Η ενεργειακή κρίση, η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οδηγεί την Ευρώπη σε έναν «δύσκολο χειμώνα», όπως σημείωσε ο Επίτροπος.

Οι προβλέψεις για τις τιμές και η ενεργειακή κρίση

Ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, τόνισε στο Δουβλίνο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και δεν προβλέπει ελλείψεις στον ανεφοδιασμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αναμένει σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, όπου συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ήπειρος.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η ενεργειακή κρίση που προέκυψε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα περιβάλλον που οδηγεί σε έναν «δύσκολο χειμώνα» για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν ενεργά τρόπους για να καταστήσουν τα καύσιμα για τις μεταφορές πιο οικονομικά, προσπαθώντας να μετριάσουν τις επιπτώσεις των αυξημένων τιμών.

Οι επιπτώσεις στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία

Ο Νταν Γιόργκενσεν εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων. Σε μια απαισιόδοξη πρόβλεψη, ανέφερε ότι σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αδυνατούν να θερμάνουν επαρκώς την κατοικία τους. Ο φετινός χειμώνας, με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο δυσμενής για αυτούς τους πολίτες.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει το ζήτημα με μεγάλη προσοχή. Πέρα από τα νοικοκυριά, και η βιομηχανία της Ευρώπης βρίσκεται υπό σημαντική πίεση λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, γεγονός που απαιτεί άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Σχέδια για χαλάρωση κανονισμών

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ελάφρυνση των επιπτώσεων, ο Επίτροπος Γιόργκενσεν δήλωσε την πρόθεσή του να χαλαρώσει ορισμένους ισχύοντες κανονισμούς. Αυτή η κίνηση έρχεται ως απάντηση στις πιέσεις που δέχονται τόσο οι πολίτες όσο και ο βιομηχανικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χαλάρωση των κανόνων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι «πολύ υψηλές» τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Βρυξέλλες αναζητούν ευέλικτες λύσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν άμεση ανακούφιση στην αγορά ενέργειας.

Η πρόταση για τον νόμο περί εκπομπών μεθανίου

Μία από τις συγκεκριμένες προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι αφορά την αναβολή της εφαρμογής του ευρωπαϊκού νόμου για τις εκπομπές μεθανίου, οι οποίες συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογονανθράκων. Ο Επίτροπος Γιόργκενσεν πρότεινε την αναβολή αυτή για έναν χρόνο, μεταθέτοντας την εφαρμογή από το 2027 για το 2028.

Η πρόταση αυτή είχε ζητηθεί πρόσφατα και από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και απευθύνεται κυρίως στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων. Ο εν λόγω νόμος επιβάλλει στις εταιρείες που εισάγουν υδρογονάνθρακες στην Ευρώπη την υποχρέωση να παρακολουθούν και να δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου, ενός αερίου που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά ρυπογόνο.

Επόμενα βήματα για την πρόταση

Η πρόταση του Επιτρόπου Ενέργειας για την αναβολή της εφαρμογής του νόμου περί εκπομπών μεθανίου θα τεθεί πλέον προς συζήτηση και έγκριση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την οριστικοποίηση της απόφασης.

Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για άμεση αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των μακροπρόθεσμων στόχων της Ευρώπης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των ρύπων. Η τελική απόφαση θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των περιβαλλοντικών κανονισμών στον ενεργειακό τομέα.

Με πληροφορίες από: Reader