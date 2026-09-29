Η HELLENiQ ENERGY επιβράβευσε για 18η χρονιά αριστούχους μαθητές

Η HELLENiQ ENERGY, μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης «Empowering Youth», συνέχισε και φέτος, για 18η συνεχή χρονιά, να στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά. Η εταιρεία επιβράβευσε αριστούχους αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που βρίσκονται σε όμορους δήμους με τις εγκαταστάσεις της. Συνολικά, 368 νέοι βραβεύτηκαν φέτος, έχοντας επιτύχει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο θεσμός της επιβράβευσης της νέας γενιάς

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση και την ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων στο ξεκίνημα της ακαδημαϊκής τους διαδρομής. Μέσα από τη σταθερή της παρουσία επί 18 χρόνια, η δράση αυτή έχει μετατραπεί σε έναν αναγνωρισμένο θεσμό για τους μαθητές των περιοχών που εξυπηρετεί.

Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν το Θριάσιο Πεδίο, όπου ανήκουν οι Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων. Επίσης, καλύπτεται η Δυτική Θεσσαλονίκη, με τους Δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου, καθώς και ο Δήμος Κοζάνης.

Οι φετινοί αριστούχοι και η γεωγραφική τους κατανομή

Για το τρέχον έτος, προστέθηκαν 368 νέοι βραβευθέντες στο πρόγραμμα της HELLENiQ ENERGY, οι οποίοι κατάφεραν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κατανομή των αριστούχων αναδεικνύει την ευρεία κάλυψη των περιοχών ενδιαφέροντος της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, 91 από τους βραβευθέντες προέρχονται από το Θριάσιο Πεδίο. Από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο αριθμός των αριστούχων ανέρχεται στους 190. Τέλος, 87 νέοι απόφοιτοι Λυκείων της Κοζάνης τιμήθηκαν για τις επιδόσεις τους.

Εκδηλώσεις βράβευσης σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Η HELLENiQ ENERGY διοργάνωσε διαδοχικές εκδηλώσεις βράβευσης για να υποδεχτεί και να τιμήσει τους αριστούχους, απευθύνοντάς τους το σύνθημα «Το μέλλον είναι δικό σας». Η πρώτη εκδήλωση έλαβε χώρα στις 16 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο. Παρόντες ήταν η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στελέχη της Κυβέρνησης και Βουλευτές. Επίσης, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικοί Μητροπολίτες, καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Φυσικά, κοντά στους αριστούχους βρέθηκαν η Διοίκηση και στελέχη της HELLENiQ ENERGY, οι εκπαιδευτικοί τους, καθώς και οι γονείς και κηδεμόνες τους.

Μακροχρόνια επένδυση στις δυνατότητες της νέας γενιάς

Από το 2009 έως και σήμερα, η HELLENiQ ENERGY έχει επιβραβεύσει περισσότερους από 6.000 αριστούχους αποφοίτους, οι οποίοι προέρχονται από πάνω από 60 Λύκεια. Η διάκρισή τους επετεύχθη μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, γεγονός που αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει τους νέους που επιδιώκουν την πρόοδο και την επίτευξη των στόχων τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στους νέους, αναφέροντας ότι «Οι νέοι άνθρωποι είναι η κινητήριος δύναμη που διαμορφώνει το μέλλον της χώρας μας. Στη HELLENiQ ENERGY επενδύουμε σταθερά στις δυνατότητές τους». Πρόσθεσε ότι την τελευταία δεκαετία έχουν διατεθεί περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της νέας γενιάς, με περισσότερους από 300.000 μαθητές και φοιτητές να έχουν ωφεληθεί από τις πρωτοβουλίες της εταιρείας. Ο κ. Σιάμισιης συνεχάρη τους επιτυχόντες, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους για τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτή.

Με πληροφορίες από: Topontiki