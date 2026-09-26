Αύξηση εσόδων και υπερτριπλασιασμός επενδύσεων για τον ΟΛΘ το πρώτο εξάμηνο του 2026

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ανακοίνωσε αύξηση εσόδων και κερδοφορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα σημειώθηκε υπερτριπλασιασμός των επενδύσεων. Η επέκταση του Προβλήτα 6 αναδεικνύεται ως το κεντρικό σημείο του επενδυτικού σχεδιασμού του λιμανιού, αποτελώντας τη σημαντικότερη επένδυση στην ιστορία του.

Ανοδική πορεία για έσοδα και κέρδη

Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του ΟΛΘ παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 8,9%, φτάνοντας τα 58 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό συγκρίνεται με τα 53,3 εκατομμύρια ευρώ που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η ανοδική αυτή πορεία αντικατοπτρίζεται και στα βασικά μεγέθη κερδοφορίας του ομίλου. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 5,5%, διαμορφούμενα στα 26,5 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 25,1 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη, γνωστά ως EBITDA, ανήλθαν στα 26,1 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,9% σε σχέση με τα 24,9 εκατομμύρια ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 3,5%, φτάνοντας τα 16,5 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 15,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Επενδυτικό πρόγραμμα σε πλήρη εξέλιξη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η σημαντική επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες έφτασαν τα 16 εκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με τα μόλις 5,2 εκατομμύρια ευρώ που είχαν δαπανηθεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σηματοδοτώντας έναν υπερτριπλασιασμό των επενδύσεων.

Η αύξηση των επενδύσεων συνδέεται με διάφορες ενέργειες. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αγορά οκτώ νέων οχημάτων στοιβασίας, την προμήθεια πρόσθετου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και την έναρξη των εργασιών για την επέκταση του Προβλήτα 6. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι επενδυτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς η υλοποίηση του σχετικού προγράμματος προχωρά.

Ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων κινητήριος μοχλός

Κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης των εσόδων του ΟΛΘ αναδείχθηκε ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων. Τα έσοδα από αυτόν τον τομέα ενισχύθηκαν κατά 12,1%, φτάνοντας τα 43,6 εκατομμύρια ευρώ. Ένα χρόνο νωρίτερα, τα αντίστοιχα έσοδα ανέρχονταν σε 38,9 εκατομμύρια ευρώ, καταδεικνύοντας την ισχυρή του συμβολή στην οικονομική απόδοση του Οργανισμού.

Αντίθετα, στον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου καταγράφηκε μια κάμψη στα έσοδα, τα οποία υποχώρησαν κατά 3,4% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατομμύρια ευρώ, από 11,4 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταβολή αυτή, σύμφωνα με τον ΟΛΘ, συνδέεται με τη μετακίνηση της αγοράς και την περαιτέρω μοναδοποίηση των φορτίων.

Επιδόσεις σε επιμέρους τομείς

Σημαντική άνοδο παρουσίασε ο τομέας εκμετάλλευσης χώρων, καταγράφοντας αύξηση 22,9%. Τα έσοδα από αυτόν τον τομέα έφτασαν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Στον τομέα της επιβατικής κίνησης, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο την κρουαζιέρα όσο και την ακτοπλοΐα, τα έσοδα σημείωσαν μείωση κατά 4%. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 700.000 ευρώ.

Η επέκταση του Προβλήτα 6

Το μεγαλύτερο βάρος του επενδυτικού σχεδιασμού του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης πέφτει πλέον στην επέκταση του Προβλήτα 6. Πρόκειται για την πιο σημαντική επένδυση στην ιστορία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητές του.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΛΘ, οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Έχουν ήδη τοποθετηθεί οκτώ caissons, ενώ το ένατο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή, σηματοδοτώντας την πρόοδο του έργου.

Με πληροφορίες από: Topontiki