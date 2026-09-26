Οι καταναλωτές περιορίζουν τις μετακινήσεις λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα

Οι καταναλωτές στην Ελλάδα έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν τη χρήση του αυτοκινήτου τους, χωρίς να χρειάζεται κάποια εξωτερική παρότρυνση. Με τη βενζίνη και το diesel να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, οι πολίτες προσαρμόζονται στην ακρίβεια, γεμίζοντας λιγότερο συχνά τα ρεζερβουάρ τους, βάζοντας μικρότερες ποσότητες καυσίμων και δείχνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις άσκοπες μετακινήσεις.

Αυτή η μεταβολή στη συμπεριφορά των οδηγών έχει πλέον αρχίσει να αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία, συγκεκριμένα στα έσοδα του κράτους από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Τα δεδομένα του προϋπολογισμού δείχνουν ότι κάτι ουσιαστικό αλλάζει στην αγορά των καυσίμων, με τις επιπτώσεις να είναι ορατές στα δημόσια ταμεία.

Μείωση εσόδων από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου καταδεικνύουν μια σημαντική απόκλιση στις εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 2,626 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό ήταν κατά 193 εκατ. ευρώ χαμηλότερο από τον στόχο που είχε τεθεί αρχικά. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος ανέμενε να εισπράξει περισσότερα χρήματα από τον ΕΦΚ, αλλά τελικά τα ταμεία του δέχτηκαν 193 εκατ. ευρώ λιγότερα από τις προβλέψεις.

Η προσαρμογή των καταναλωτών στην ακρίβεια

Η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί, καθώς αντικατοπτρίζει την αντίδρασή τους στις συνεχείς αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Όταν κάποιος φτάνει στο πρατήριο και αντικρίζει τιμές που ξεπερνούν τα 2 ευρώ ανά λίτρο, αναγκάζεται να αναθεωρήσει τις συνήθειές του.

Οι πολίτες έχουν ήδη προσαρμοστεί στην ακρίβεια, μειώνοντας τις μετακινήσεις τους και επιλέγοντας πιο οικονομικές λύσεις. Αυτή η προσαρμογή γίνεται αυτόνομα, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος των καυσίμων στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Οι τιμές των καυσίμων και το κόστος μετακίνησης

Οι τρέχουσες τιμές των καυσίμων αποτελούν σημαντικό βάρος για τους οδηγούς. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει τα 2,199 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης βρίσκεται ακόμα υψηλότερα, στα 2,224 ευρώ το λίτρο.

Ένα πλήρες γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων μεταφράζεται πλέον σε έναν λογαριασμό περίπου 110 ευρώ. Όταν αυτή η δαπάνη πρέπει να επαναληφθεί δύο ή και τρεις φορές μέσα στον μήνα, η βενζίνη μετατρέπεται σε ένα από τα πιο σημαντικά και δυσβάσταχτα έξοδα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας

Η συζήτηση γύρω από τις αυξήσεις στα καύσιμα απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρου Κουλκουδίνα. Ο κ. Κουλκουδίνας, αναφερόμενος στο θέμα, ανέφερε ότι όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ για βενζίνη προκειμένου να μεταβεί και να επιστρέψει από την εργασία του, μπορεί να χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ο βουλευτής επικαλέστηκε μάλιστα την κίνηση που παρατηρείται στη λεωφόρο Συγγρού ως ένδειξη ότι υπάρχει μέχρι στιγμής «ανθεκτικότητα» απέναντι στις αυξήσεις. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές δεν περίμεναν αυτή τη συγκεκριμένη «συμβουλή» για να αρχίσουν να προσαρμόζονται στην ακρίβεια που βιώνουν καθημερινά.

Με πληροφορίες από: Topontiki