Μάντσεστερ Σίτι: Ένοχη για οικονομικές παραβιάσεις, κινδυνεύει με εξοντωτικές τιμωρίες

Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για παραβίαση 114 οικονομικών κανονισμών, μια απόφαση που ανακοινώθηκε από ανεξάρτητο πάνελ της Premier League. Η ετυμηγορία αυτή θέτει τον αγγλικό σύλλογο σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς οι πιθανές τιμωρίες θα μπορούσαν να αποβούν εξοντωτικές για το μέλλον του. Οι «Πολίτες» βρίσκονται πλέον με την πλάτη στον τοίχο και αναμένουν τις κυρώσεις, ωστόσο δεν προτίθενται να παραμείνουν αδρανείς.

Το πόρισμα για τις οικονομικές παραβιάσεις

Ένα πόρισμα που χαρακτηρίζεται ως «κόλαφος» αποκάλυψε ότι η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 οικονομικές παραβιάσεις. Η απόφαση αυτή προέκυψε από την εξέταση της υπόθεσης από ένα ανεξάρτητο πάνελ της Premier League, το οποίο διερεύνησε τις κατηγορίες που βάραιναν τον σύλλογο.

Οι παραβιάσεις αυτές αφορούν ένα σημαντικό αριθμό οικονομικών κανονισμών του πρωταθλήματος, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή για τη Μάντσεστερ Σίτι. Μετά την ετυμηγορία, ο σύλλογος βρίσκεται σε αναμονή των κυρώσεων που θα επιβληθούν από την αρμόδια επιτροπή.

Οι επόμενες κινήσεις του συλλόγου

Παρά την ετυμηγορία, η Μάντσεστερ Σίτι δεν σκοπεύει να αποδεχθεί την απόφαση χωρίς αντίδραση. Η επόμενη κίνηση των «Πολιτών» είναι να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του ανεξάρτητου πάνελ. Αυτή η ενέργεια αποτελεί το πρώτο βήμα στην προσπάθεια του συλλόγου να ανατρέψει την ετυμηγορία ή να μετριάσει τις πιθανές κυρώσεις.

Σε περίπτωση που η έφεση αυτή απορριφθεί και πέσει στο κενό, τότε η Μάντσεστερ Σίτι θα βρεθεί αναπόφευκτα ενώπιον των συνεπειών των παραβιάσεων. Ο σύλλογος έχει δηλώσει ότι δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια, υποδηλώνοντας την πρόθεσή του να εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα.

Οι πιθανές κυρώσεις από την Premier League

Προς το παρόν, η αρμόδια επιτροπή της Premier League δεν έχει ακόμη καταλήξει στις συγκεκριμένες τιμωρίες που θα επιβληθούν στη Μάντσεστερ Σίτι. Ως εκ τούτου, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι και εξετάζονται από τους αρμόδιους φορείς του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο των κανονισμών της Premier League, οι αρμόδιοι έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν και να επιβάλουν μια ευρεία σειρά από πιθανές ποινές. Το φάσμα των κυρώσεων είναι μεγάλο, αλλά οι ακριβείς τιμωρίες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές στο ευρύ κοινό.

Το ενδεχόμενο αναδρομικής αφαίρεσης βαθμών και απώλειας τίτλων

Μεταξύ των πιθανών κυρώσεων που εξετάζονται, ένα από τα πιο σοβαρά σενάρια είναι η αφαίρεση βαθμών από τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτή η ποινή θα μπορούσε να έχει άμεσες επιπτώσεις στην τρέχουσα και τις μελλοντικές αγωνιστικές περιόδους του συλλόγου.

Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρξει αφαίρεση βαθμών, η εφαρμογή της μπορεί να συμβεί αναδρομικά. Αυτό σημαίνει ότι η ποινή θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμα και τίτλους που έχουν κατακτηθεί στο παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι, οδηγώντας ενδεχομένως στην απώλειά τους. Το ενδεχόμενο αυτό καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα κρίσιμη για την ιστορία και το κύρος του αγγλικού συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta