Η Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις στην Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κυρώσεις, καθώς η αρμόδια Επιτροπή της Premier League την έκρινε ένοχη για 114 από τις συνολικά 115 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων. Η έρευνα, που διήρκεσε αρκετά χρόνια, ολοκληρώθηκε, και πλέον η διαδικασία περνά στο επόμενο στάδιο, όπου θα αποφασιστεί η τιμωρία που θα επιβληθεί στον αγγλικό σύλλογο.

Η απόφαση της επιτροπής της Premier League

Η αρμόδια Επιτροπή της Premier League εξέδωσε πόρισμα που κρίνει τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες οικονομικών παραβιάσεων που ερευνήθηκαν. Συγκεκριμένα, από τις 115 περιπτώσεις που τέθηκαν υπό εξέταση, οι «Πολίτες» βρέθηκαν ένοχοι για 114, με μόλις μία κατηγορία να μην επιβεβαιώνεται από την ανεξάρτητη επιτροπή. Αυτό το γεγονός συνιστά ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν απασχολήσει το αγγλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα της Επιτροπής διήρκεσε οκτώ χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο σύλλογος τηρούσε με επιμέλεια τη διαδικασία. Η ολοκλήρωση της έρευνας σηματοδοτεί την έναρξη του επόμενου σταδίου, το οποίο αφορά τον καθορισμό των κυρώσεων που θα επιβληθούν.

Πιθανές κυρώσεις και σενάρια

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη ποινή για τη Μάντσεστερ Σίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «Athletic», όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, και η βαρύτητα της τιμωρίας θα εξαρτηθεί από τους κανονισμούς που παραβιάστηκαν. Μεταξύ των πιθανών κυρώσεων που προβλέπονται είναι η επιβολή ενός υψηλού χρηματικού προστίμου, η αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα ή ακόμη και ο αποκλεισμός του συλλόγου από την Premier League.

Οι συζητήσεις για τις πιθανές ποινές βρίσκονται σε εξέλιξη, με όλα τα σενάρια να είναι πιθανά. Η ανεξάρτητη επιτροπή καλείται να αποφασίσει για το είδος και την έκταση της τιμωρίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των παραβάσεων.

Το ενδεχόμενο αναδρομικής αφαίρεσης τίτλων

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά την αφαίρεση βαθμών, η οποία θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ είτε από τη στιγμή της έκδοσης της απόφασης είτε να εφαρμοστεί αναδρομικά. Η αναδρομική εφαρμογή μιας τέτοιας ποινής δημιουργεί ένα σοβαρό ενδεχόμενο: να αφαιρεθούν από τους «Πολίτες» τίτλοι που έχουν κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό το σενάριο θα μπορούσε να επηρεάσει τα δεδομένα προηγούμενων σεζόν και να δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα των κατακτήσεων της ομάδας κατά την περίοδο που εξετάζεται. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ληφθεί απόφαση για αφαίρεση τίτλων από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι και η έφεση

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν σκοπεύει να αποδεχθεί την απόφαση χωρίς αντίδραση, έχοντας καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να προχωρήσει σε έφεση. Άνθρωπος του νομικού τμήματος του συλλόγου ανέφερε χαρακτηριστικά στο «Athletic» ότι «η διαδικασία της Premier League παραμένει σε εξέλιξη, με σημαντικά στοιχεία να εκκρεμούν ακόμη, και υπόκειται σε αυστηρή υποχρέωση εμπιστευτικότητας».

Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε πως η θέση της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει συνεπής με τη δήλωση του συλλόγου τον Φεβρουάριο του 2023. Ο σύλλογος έχει την πεποίθηση ότι το διοικητικό συμβούλιο και η εκτελεστική διοίκηση της Premier League θα ενεργούσαν ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και δίκαιος ρυθμιστής, απαλλαγμένος από μεροληπτικές επιρροές. Ένας εκπρόσωπος της Σίτι σχολίασε επίσης στο «Athletic» ότι «έχει ακόμα αρκετές και σημαντικές διαδικασίες να γίνουν», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα ουδεμία απόφαση για τις σοβαρές κυρώσεις στην ομάδα, με όλα τα σενάρια να είναι πιθανά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Gazzetta